Πριν από την έναρξη του ντέρμπι της Βαλτικής οι γηπεδούχοι Λετονοί θεωρούνταν το φαβορί της αναμέτρησης. Άλλωστε, από τη Λιθουανία έλειπε ο «εγκέφαλος» της ομάδας, Ρόκας Γιοκουμπάιτις. Παρ' όλα αυτά, το σύνολο του Ρίμας Κουρτινάιτις έκανε μια... μαεστρική εμφάνιση, είχε τον έλεγχο του ρυθμού κερδίζοντας τη «μάχη» των ριμπάουντ και πήρε μια σπουδαία πρόκριση, αποκλείοντας τους διοργανωτές, που πριν δυο χρόνια είχαν τερματίσει στην 5η θέση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι, η «Λιέτουβα» περιμένει στα προημιτελικά τον νικητή του αγώνα Ελλάδα - Ισραήλ (7/9, 21:45).

Ο Άρνας Βελίτσκα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς για τους νικητές. Ο 26χρονος γκαρντ της Νεπτούνας, που την τελευταία πενταετία έχει αλλάξει επτά ομάδες (!), δεν μπήκε απλά στα... παπούτσια του Γιοκουμπάιτις, αλλά θύμισε Λιθουανούς legends του παρελθόντος, σαν τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, τον οποίον «έφτασε» στον διψήφιο αριθμό ασίστ σε ένα παιχνίδι της χώρας του. Ο Βελίτσκα έκανε το... ματς της ζωής του και μέτρησε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

Επιπλέον, ο Αζουόλας Τουμπέλις, που κάνει σπουδαίο EuroBasket, είχε ένα επιβλητικό double - double με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ. Τέλος, ο Ντεϊβίντας Σιρβίντις (18 πόντοι, 7 ριμπάουντ) ήταν εξίσου κομβικός για τον Κουρτινάιτις, ο οποίος διαχειρίστηκε κάπως αυστηρά τα λεπτά του Γιόνας Βαλαντσιούνας (9 πόντοι σε 9').

Από την άλλη, η οικοδέσποινα του τουρνουά βασίστηκε και πάλι πολύ στα σουτ της πίσω από τα 6,75μ., αλλά αυτά δεν βρήκαν στόχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και -σε συνδυασμό με τα χαμένα ριμπάουντ- η πλάστιγγα έγειρε υπέρ των Λιθουανών. Συγκινητική προσπάθεια και ιστορική εμφάνιση του Κρίσταπς Πορζίνγκις (34 πόντοι, 19 ριμπάουντ), ο οποίος όμως δεν είχε συμπαραστάτες.

Επιβλητική η «Λιέτουβα» παρά τον ορεξάτο Πορζίνγκις

Το ντέρμπι της Βαλτικής ξεκίνησε σε τρομερή ατμόσφαιρα και τους Λιθουανούς να έχουν τον έλεγχο στο παρκέ (με 3/3 3π. του Άρνας Βελίτσκα), παρά το γεγονός πως ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ήταν στον πάγκο (10-3 στο 3' και 14-6 στο 4'). Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις με 10π., 2ρ. και 1κοψ. θέλησε να αναχαιτίσει την ορμή των παικτών του Ρίμας Κουρτινάιτις, όμως εκείνοι συνέχισαν να ελέγχουν το ματς, παίζοντας στον... συνηθισμένο ρυθμό των γηπεδούχων (22-15 στο 8'). Σε εκείνο το σημείο ο "JV" πέρασε στην αναμέτρηση και η «Λιέτουβα» έφτασε σε διψήφιες αποστάσεις (26-15 στο 9' και 28-18 στο 10', με τον Βελίτσκα να μετράει 11π. και 2ασ.).

Λιθουανικός έλεγχος των ριμπάουντ και του τέμπο

Ο Πορζίνγκις ήταν στον πάγκο για «ανάσες», αλλά οι Λιθουανοί έκαναν δυο λάθη στην προσπάθεια να τροφοδοτήσουν τον Βαλαντσιούνας, τα οποία έδωσαν στους γηπεδούχους το δικαίωμα να «τρέξουν» ένα 6-0 (28-24 στο 13'). Φυσικά, ο σούπερ σταρ των Λετονών γύρισε άμεσα, αλλά η «Λιέτουβα» επανέκτησε τον έλεγχο. Ο Ντεϊβίντας Σιρβίντις βγήκε μπροστά (13π.), οι παίκτες του Κουρτινάιτις ήταν συγκεντρωμένοι και ο έλεγχος των ριμπάουντ (22-13ρ.) τους έδωσε και εκείνον του τέμπο (47-37 στο 20'). Από την άλλη, ο Λούκα Μπάνκι δεν είχε πάρει πράγματα από τον Άρτουρς Ζάγκαρς και τους αδελφούς Μπέρτανς στο πρώτο μέρος.

Ο «φρέσκος» Βαλαντσιούνας και ο φανταστικός Βελίτσκα διατήρησαν τη διαβασμένη ομάδα τους σε θέση οδηγού

Ένα φόλοου κάρφωμα του Πορζίνγκις, που έμοιαζε να... παίζει μόνος, ξεσήκωσε το κοινό στην αρχή της επανάληψης (48-41 στο 22'). Για άλλη μια φορά, όμως, η Λιθουανία πήγε το παιχνίδι στα... μέτρα της και δεν έχασε τον έλεγχό του (52-41 στο 23' και 54-44 στο 25' μετά την 7η ασίστ του Βελίτσκα). Ο Βαλαντσιούνας γύρισε «φρέσκος» στο ντέρμπι της Βαλτικής, ήταν επιδραστικός (9π.) και διατήρησε το... μαξιλαράκι ασφαλείας με ένα γκολ - φάουλ (59-48 στο 28'), με τους ανώτερους Λιθουανούς να παραμένουν σε θέση οδηγού (66-54 στο 30', παρά τους 24π. του Πορζίνγκις). Βέβαια, τα credits και το λιθουανικό +12 πήγαιναν και στον Βελίτσκα, που είχε... ντυθεί Γιοκουμπάιτις (και βάλε) μετρώντας 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Νίκη - δήλωση της Λιθουανίας και στο βάθος... Ελλάδα

Οι Λετονοί επέμεναν στα σουτ από την περιφέρεια, τα οποία δεν έβρισκαν στόχο και το σκηνικό παρέμενε ίδιο. Μάλιστα, στο 33' ο «δαιμόνιος» Βελίτσκα κέρδισε αντιαθλητικό φάουλ από τον Πορζίνγκις και έστειλε την ομάδα του στο +14 (71-57). Η πίεση είχε «πνίξει» τους παίκτες του Μπάνκι, την ώρα που οι Λιθουανοί πήγαιναν το παιχνίδι εκεί που ήθελαν και κρατούσαν το «πάνω χέρι» με σχετική άνεση (74-60 στο 35'). Στο τελευταίο πεντάλεπτο η διαβασμένη ομάδα του Κουρτινάιτις διατήρησε την υπεροχή της (76-66 στο 37' και 78-69 στο 38') και «σφράγισε» την νίκη - πρόκριση (88-79), περιμένοντας πια στα προημιτελικά την... Ελλάδα.

Τα Δεκάλεπτα: 28-18, 47-37, 66-54, 88-79.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

