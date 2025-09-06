Αποθέωσε τον Βάγκνερ ο Σρέντερ: «Φέρνει στην ομάδα μας πράγματα που κανείς στην Ευρώπη δεν έχει»

Ο Ντένις Σρέντερ εκθείασε τον Φραντζ Βάγκνερ σε δηλώσεις του, λέγοντας πως φέρνει στην Γερμανία πράγματα που κανείς άλλος στην Ευρώπη δεν έχει.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Tο εάν περίμενε την εμφάνιση της Πορτογαλίας: «Ναι η ομάδα της Πορτογαλίας έπαιξε πολύ καλά, πολύ δυνατά στο πρώτο ημίχρονο. Έβαλαν σουτ, αλλά εμείς επιμείναμε στο σύστημά μας και το πλάνο μας και στο δεύτερο ημίχρονο όταν βάλαμε κάποια σουτ και παίξαμε λίγο πιο ψηλά την άμυνά μας, βρήκαμε και πιο εύκολους πόντους, ξεκινώντας με τον Μπόνγκα. Ήταν σημαντικό για εμάς ότι ο Μάοντο Λο ξεχώρισε και είμαι πολύ ενθουσιαμένος για αυτό»

Το ότι όλοι μιλούν για την Σερβία και την Τουρκία για το χρυσό αλλά όχι για την Γερμανία: «Δεν σημαίνει κάτι. Στο τέλος της ημέρας, ό,τι και να πιστεύουν οι άνθρωποι, ο καθένας έχει την άποψή του και αυτό είναι όλο το θέμα»

Την παρουσία του Φραντς Βάγκνερ: “Κάνει την ομάδα μας ξεχωριστή. Φέρνει στην ομάδα πράγματα που κανένας στην Ευρώπη δεν το έχει. Αυτό που κάνει στο NBA είναι ξεχωριστό, αλλά η απειλή του εδώ είναι τέτοια, που μπορεί να σκοράρει 30 πόντους. Είναι ένας υπέροχος νέος παίκτης που προσπαθεί να βελτιώνεται κάθε μέρα και χαίρομαι να μοιράζομαι το γήπεδο μαζί του. Γράψαμε ιστορία το 2023 και θέλουμε να πάμε για ένα ακόμα»

