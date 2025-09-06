Τζάμπολ στους «16» του Eurobasket και τα... ελληνικά βλέμματα στο Λιθουανία - Λετονία

Ξεκινάει σήμερα η φάση των «16» στο Eurobasket με τέσσερις νοκ άουτ αναμετρήσεις.

Τα βλέμματα πέφτουν στο Λιθουανία - Λετονία (18:30), καθώς ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα παίξει στα προημιτελικά με τον νικητή του Ελλάδα - Ισραήλ, με την Εθνική μας να δίνει το δικό της παιχνίδι το βράδυ της Κυριακής. Η Λετονία έχει το αβαντάζ της έδρας καθώς όλα τα παιχνίδια στην τελική φάση θα γίνονται στη Ρίγα, ενώ η μάχη Πορζίνγκις - Βαλαντσιούνας κλέβει τα… φώτα.

Νωρίτερα το πρόγραμμα ανοίγει το Τουρκία - Σουηδία (12:00), με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να αποτελεί το φαβορί, όπως το ίδιο ισχύει και για τη Γερμανία που αντιμετωπίζει αργότερα την Πορτογαλία (15:15). Η αυλαία της πρώτης μέρας στους «16» πέφτει με ακόμα ένα σπουδαίο ματς: Σερβία εναντίον Φινλανδίας και… Γιόκιτς κόντρα στον Μάρκανεν.

Το σημερινό πρόγραμμα

Σάββατο 6/9

12.00 Τουρκία-Σουηδία (Νovasports Start)

15.15 Γερμανία-Πορτογαλία (Νovasports Start, ΕΡΤ 1)

18.30 Λιθουανία-Λετονία (Νovasports Start, ΕΡΤ 1)

21.45 Σερβία-Φινλανδία (Νovasports Start)

