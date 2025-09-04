Πέσιτς: «Ο Αβράμοβιτς τραυματίστηκε στην φτέρνα, θα δούμε ποια είναι η κατάσταση»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς στις δηλώσεις του μετά την ήττα της Σερβίας από την Τουρκία αναφέρθηκε στα προβλήματα τραυματισμών των «πλάβι» και στην κατάσταση του Αλέκσα Αβράμοβιτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είχαμε προβλήματα με τραυματισμούς, ο Βούκσεβιτς δεν μπορούσε καν να είναι στο ρόστερ, σε παιχνίδια σαν κι αυτό όλοι είναι σημαντικοί. Δεν είναι επικίνδυνος τραυματισμός, είναι μυϊκός, θα είναι έτοιμος σε δύο ή τρεις μέρες.

Μας ενόχλησε περισσότερο ο τραυματισμός του Αβράμοβιτς, τραυματίστηκε στην φτέρνα του και δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Έχουμε χρόνο μέχρι το Σάββατο, δύο ολόκληρες μέρες ξεκούρασης, θα αναρρώσουμε λίγο σωματικά, θα αναρρώσουμε λίγο και ετοιμαζόμαστε για τον αγώνα με τη Φινλανδία».

Για την κατάσταση του Αβράμοβιτς: «Προσπάθησε να παίξει, σχεδιάσαμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίχρονο, προσπαθήσαμε να κάνουμε θεραπεία στα αποδυτήρια. Θα δούμε ποια είναι η κατάσταση, δεν ξέρω την έκταση του τραυματισμού».

