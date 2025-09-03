Μπριθουέλα: «Έχουμε τελικό με Ελλάδα, δεν μας νοιάζει το άλλο παιχνίδι»

Ο Ντάριο Μπριθουέλα έδωσε το στίγμα για τον «τελικό» της Ισπανίας κόντρα στην Ελλάδα στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Εurobasket.

Υπενθυμίζουμε πως η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο θέλει οπωσδήποτε τη νίκη απέναντι στην Εθνική μας για να μην αποκλειστεί από το Eurobasket.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Εξαρτάται ακόμα από εμάς, οπότε δεν πρέπει να μας νοιάζει το άλλο παιχνίδι (σ.σ. Γεωργία-Βοσνία). Η νοοτροπία μας είναι ότι έχουμε έναν τελικό εναντίον της Ελλάδας. Αυτό είναι όλο».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!