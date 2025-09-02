Ρόμπερσον: «Άλλαξε το πλάνο με την απουσία του Γιάννη»

Για τη σημασία της νίκης της Βοσνίας επί της Ελλάδας και το πως επηρέασε η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο μίλησε ο Τζον Ρόμπερσον.

Ο νατουραλιζέ γκαρντ της Βοσνίας, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 18 πόντους, όσους έβαλε και ο Γιουσούφ Νούρκιτς, δήλωσε:

«Η δουλειά δεν έχει τελειώσει, πρέπει να συνεχίσουμε, να μείνουμε πεινασμένοι. Ξέραμε ότι ήταν ένα παιχνίδι που θέλαμε να νικήσουμε, αλλά έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι με την Γεωργία και θα έχουμε πλάνο μας να το εκτελέσουμε όταν έρθει η ώρα.

Άλλαξε το πλάνο με την απουσία του Γιάννη σήμερα, ο οποίος είναι μεγάλος παίκτης, αλλά η Ελλάδα έχει καλούς παίκτες σε κάθε θέση. Θέλαμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι και ευτυχώς πήραμε τη νίκη σήμερα».

