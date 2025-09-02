Θανάσης Αντετοκούνμπο στο SDNA: «Κάναμε λάθη και χάσαμε τα ριμπάουντ» - Τι είπε για την απουσία του Γιάννη (vid)

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις του στο SDNA μίλησε για το τι έφταιξε για την ήττα από την Βοσνία, μίλησε για την... ζωή χωρίς το Γιάννη τονίζοντας πως πιο πολύ μετράει το τι κάνουν αυτοί που βρίσκονται στο παρκέ

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το τι έφταιγε σήμερα: «Άλλαξε λίγο ο ρυθμός, έπρεπε και εμείς να αλλάξουμε λίγο το πλάνο μας. Κάναμε κάποια λάθη, είχαμε ένα θέμα με τα ριμπάουντ».

Για την προσρμογή χωρίς τον Γιάννη: «Δεν νομίζω ότι έχει πολύ σημασία αυτό. Πιο πολύ θεωρώ μετράει το τι κάνουμε εμείς».

Για το αν πάμε πρώτοι στην Ρίγα: «Θα ετοιμαστούμε για το επόμενο ματς να πάμε να κερδίσουμε. Πρέπει να δούμε λίγο το ματς με την Βοσνία και το τι έφταιξε και μετά θα δούμε και την Ισπανία»

