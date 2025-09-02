Σπανούλης: «Περιμένουμε να παίξει με την Ισπανία ο Γιάννης»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για την ήττα της Ελλάδας από την Βοσνία και τόνισε ακόμη πως περιμένει να παίξει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την Ισπανία.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

Για το ματς και το τί έφταιξε: «Όπως είπες ξεκινήσαμε πολύ καλά. Κάπου στο δεύτερο δεκάλεπτο χάσαμε το μυαλό μας και γίναμε νευρικοί, δεν έπρεπε. Είναι καλό μάθημα, γιατί αυτή τη νευρικότητα τη βγάζουμε πολλές φορές στα νοκ-άουτ και είναι ένα καλό μάθημα που θα μας βοηθήσει».

Για το 18-0 σερί της Βοσνίας: «Χάσαμε το μυαλό μας χωρίς λόγο. Τότε είσαι σε λάθος θέσεις στην άμυνα, παίζεις χωρίς μυαλό στην επίθεση και γκρινιάζεις. Όλο αυτό μας έβγαλε εκτός παιχνιδιού».

Για τα σενάρια: «Αυτά τα σενάρια είναι για εσάς, δεν υπάρχει σενάριο για εμάς. Θέλουμε να πάμε στην επόμενη φάση. Το λέω αυτό με κάθε ειλικρίνεια. Θέλουμε να παίξουμε σωστό μπάσκετ, αν αξίζουμε θα προχωρήσουμε. Καμία ομάδα δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει αήττητη στη διοργάνωση. Κάθε τέτοια ήττα στον πρώτο γύρο που δεν είναι επώδυνη, μπορεί να σε βοηθήσει στη συνέχεια».

Για τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη: «Περιμένουμε και οι δύο να παίξουν την Πέμπτη. Το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε την ανατροπή όταν θα έρθει η ώρα, όχι τώρα στον πρώτο γύρο».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!