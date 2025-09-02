Έδιωξαν από το γήπεδο 6 Βόσνιους που πήγαν να πάρουν ελληνική σημαία 

Με εντολή του υπεύθυνου ασφαλείας, του γηπέδου, απομακρύνθηκαν από την αρένα 6 άτομα από τους οπαδούς της Βοσνίας που πήγαν να πειράξουν ελληνική σημαία.

Όλα συνέβησαν από μια μερίδα Βόσνιων που προκαλούσαν τους Ελληνες και σε μια επίδειξη… μαγκιάς προσπάθησαν να αρπάξουν μια ελληνική σημαία.

Προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα επενέβη η ασφάλεια του γηπέδoυ και με επικεφαλής τον υπεύθυνο της ομάδας ασφαλείας κ.Αλέξανδρο Παπαδόπουλο απομακρύνθηκαν από το γήπεδο ώστε να επέλθει στη συνέχεια η τάξη.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!