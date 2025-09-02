Οριστικό: Χωρίς Γιάννη η Εθνική με Βοσνία

Ο Ελληνας σούπερ σταρ δεν θα αγωνιστεί στο τέταρτο ματς της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο.

Η Εθνική αντιμετωπίζει σε λίγο την Βοσνία (15.00) και σε αυτή της την προσπάθεια δεν θα έχει την συνδρομή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Ελληνας σούπερ σταρ νοιώθει ενοχλήσεις στο γόνατο και η συμμετοχή του ήταν εξαιρετικά αμφίβολη μέχρι που πριν από λίγο έγινε οριστική η απουσία του. Και αυτό για να προφυλαχθεί ενόψει της πολύ πιο απαιτητικής συνέχειας.

Εκτός αγώνα είναι και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση και προληπτικά μένει στα πιτς.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!