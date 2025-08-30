Πάρτι της Σουηδίας κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία και σεφτέ στο Eurobasket για τους Σκανδιναβούς (78-59).

Η ομάδα του Μίκο Ρίπονεν επικράτησε εύκολα της Μεγάλης Βρετανίας και πήρε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, αφήνοντας το συγκρότημα του Μαρκ Στέτελ στο απόλυτο μηδέν.

Πρώτος σκόρερ για τους Σουηδούς ήταν Πελ Λάρσον με 23 πόντους, με τον Μέλβιν Πάντζαρ να προσθέτει άλλους 12 (8 ριμπ.).

Από την πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας, πρωταγωνιστές ήταν και πάλι οι Μάιλς Χέσον (17π.) και Τζουμπρίλ Μπέλο (14π.).

Τα δεκάλεπτα: 13-19, 30-35, 47-61, 59-78

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς

