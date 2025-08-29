Στα ημιτελικά του Americup η Αμερική με τρομερούς Γκραντ και Σμαρτ

Η Αμερική επικράτησε με 83-70 απέναντι στην Ουρουγουάη και έτσι πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Americup. Τρομερές εμφανίσεις από τους Τζέριαν Γκραντ και Τζαβόντε Σμαρτ.

Η Αμερική αποτελεί το φαβορί της διοργάνωσης και δεν έχει απογοητεύσει μέχρι τώρα. Στα προημιτελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη ενάντια στην Ουρουγουάη με 83-70 και θα βρει μπροστά της την Βραζιλία στα ημιτελικά. Το άλλο ζευγάρι είναι ανάμεσα στον Καναδά και την Αργεντινή.

Ο Τζαβόντε Σμαρτ έκανε μία τρομερή εμφάνιση και σε 27:50 μέτρησε 27 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Συμπαραστάτη είχε τον Τζέριαν Γκραντ με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ σε 26:18. Διψήφιος ήταν ακόμα ο Ζακ Όγκαστ, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Για την Ουρουγουάη ξεχώρισε ο Σαντιάγκο Βέσκοβι με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 30:53 αλλά και ο Εμιλιάνο Σέρες, ο οποίος μέτρησε σε 25:04 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 38-45, 63-60, 83-70

Τα στατιστικά του αγώνα.