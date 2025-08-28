Κασελάκης: «Σημαντική η νοοτροπία που θα έχει η Εθνική στο ξεκίνημα της»

Ο παίκτης της Καρδίτσας, Λεωνίδας Κασελάκης μίλησε για την Εθνική ομάδα και την προσπάθειά της στο Ευρωμπάσκετ.

Αναλυτικά όσα είπε στο WebRadio της EOK ο φόργουορντ της Καρδίτσας...

Για το πόσο σημαντική είναι η προετοιμασία σε κάθε ομάδα: «Η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει οι καιροί. Παλαιότερα γινόταν για δύο μήνες στα βουνά. Έχει αλλάξει τελείως το κομμάτι της προετοιμασίας. Γυμνάζονται πιο σωστά και είναι πιο έτοιμοι από την μεταβατική περίοδο, έτοιμοι να ακολουθήσουν τις εντάσεις από τις πρώτες ημέρες. Έχουμε τόσα ταξίδια πλέον σε όλες τις λίγκες. Είναι ανούσιο για μένα η ομάδα να κάνει προετοιμασία η ομάδα εκτός έδρας. Οδηγούμαστε σε κάτι τελείως διαφορετικό και ο παίκτης έχει την ατομική ευθύνη για να είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Είναι σημαντικό να βλέπεις την πρόοδο σου και να διατηρείς τον έλεγχο. Οι παίκτες στον επαγγελματικό αθλητισμό είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν μία σωστή διατροφή γιατί το μπάσκετ είναι πιο αθλητικό και πιο γρήγορο».

Για τον αγώνα της Εθνικής απέναντι στην Ιταλία: «Είναι σημαντικό παιχνίδι και συμφωνώ με την δήλωση του Σπανούλη. Τελικός θα είναι το πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι. Οι παίκτες έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι υπάρχει μία σειρά αγώνων στην πρώτη φάση. Σίγουρα θέλουν το καλύτερο πλασάρισμα γιατί εάν κατακτήσουν την πρώτη θέση θα έχουν πιο εύκολο δρόμο στα νοκ άουτ. Δεν θα της βάλει πίεση στα πρώτα παιχνίδια. Η ομάδα έχει ένα βάθος που όλοι μπορούν να παίξουν, αλλά δεν έχουν την ίδια ποιότητα οι πρώτοι έξι με τους υπόλοιπους. Οπότε, θα είναι σημαντικό να διαχειριστεί τους χρόνους ο κόουτς».

Για το εάν το Ευρωμπάσκετ είναι και “λοταρία”: «Αυτό ισχύει σε όλες τις ομάδες. Αυτοί είναι οι κανόνες και έτσι πρέπει να πορευτούμε. Αυτή είναι και η ομορφιά του αθλητισμού. Μία μέρα μπορεί να τα αλλάξει όλα. Είναι απρόβλεπτο, αλλιώς θα ήταν ένα πρωτάθλημα και ο πρώτος θα έπαιρνε το χρυσό. Είναι σημαντικό να βρεθούμε σε ένα ενεργειακό επίπεδο για να ανταπεξέλθουμε στην δυσκολία των αγώνων. Το νοκ άουτ έχει άλλη αίγλη και άλλη διαχείριση συναισθημάτων. Κακά τα ψέματα, η Εθνική μπορεί να μην είναι φαβορί για το χρυσό, αλλά θα πρέπει να φτάσει στα ημιτελικά».

Για τις εσωτερικές κουβέντες που λέγονται στην Εθνική πριν από κάθε ματς: «Κάθε παίκτης είναι διαφορετικός. Σε άλλον αρέσει να συνομιλεί για τον αγώνα για να αποφύγει το στρες, άλλος δεν μιλάει καθόλου. Ο προπονητής δίνει έναν τόνο στην ομάδα. Είναι προσωπικό θέμα. Για να δώσω ένα παράδειγμα, την ημέρα του αγώνα μου αρέσει να κλείνομαι στον εαυτό μου και να κάνω κάποια πράγματα που θα βοηθήσουν το κορμί μου. Σε άλλον για παράδειγμα του αρέσει να τρώει ανθυγιεινό φαγητό. Είναι θέμα χαλάρωσης και πώς συγκεντρώνεται. Σημασία έχει ότι η Εθνική έχει έμπειρα παιδιά που διαχειρίζονται την πίεση και την σημασία των αγώνων. Θα είναι όπως πρέπει στα κρίσιμα παιχνίδια».

Για το ποιο είναι το “κλειδί” της Εθνικής ώστε να νικήσει στην πρεμιέρα: «Είναι σημαντική η νοοτροπία που θα έχει η Εθνική στο ξεκίνημα της. Στον φιλικό αγώνα νικήσαμε, αλλά ήταν απλά ένα φιλικό, χωρίς Γιάννη και με Έλληνες διαιτητές. Θα προσπαθήσουν να παίξουν πολύ σκληρά και να χαλάσουν το παιχνίδι δυνατά. Εμείς πρέπει να μπούμε δυνατά και να επιδιώξουμε την επαφή. Έχουμε περισσότερο ταλέντο σαν ρόστερ και εμπειρία».

Για το αν προλαβαίνει ένας παίκτης να βλέπει άλλους αγώνες σε τουρνουά: «Επίσης είναι προσωπικό θέμα αυτό. Κάθε παίκτης έχει διαφορετική ρουτίνα. Εμένα μου αρέσει να βλέπω άλλα παιχνίδια για παράδειγμα. Άλλοι δεν το προτιμούν και άλλοι δεν ενδιαφέρονται ούτε για τις θέσεις. Θέλουν απλά να ξέρουν τον παίκτη που θα μαρκάρουν στην θέση τους και να επικεντρωθούν σε αυτό. Είναι κομμάτι της συγκέντρωσης. Άλλους τους βοηθάει και άλλοι χάνουν την εστίαση του παιχνιδιού. Οι προπονητές ξέρουν τις συνήθειες του κάθε παίκτη και προσαρμόζονται αντίστοιχα».

Για τις υπόλοιπες ομάδες των ομίλων: «Είδα λίγο την Σερβία και την Φινλανδία. Είδα σε επανάληψη το παιχνίδι της Λιθουανίας. Οι ομάδες είναι πάνω κάτω όπως τις ξέραμε. Το παιχνίδι έχει γίνει γρήγορο και πάει στις πολλές κατοχές. Θα μετρήσει η ευστοχία και η αμυντική ισορροπία. Όταν στην επίθεση γυρνάει η μπάλα γρήγορα και βγαίνει ένα ελεύθερο σουτ, ανεξαρτήτως αν μπει, περιορίζει την δυνατότητα αιφνιδιασμού και βρίσκει αμυντική ισορροπία. Όλες οι ομάδες ψάχνουν τον πρωτεύοντα αιφνιδιασμό για να πάνε στις περισσότερες κατοχές. Η κουβέντα αυτή γίνεται σε αγώνα με ισοδύναμες ομάδες. Η Σερβία είναι ένα επίπεδο πάνω από όλους».

Για την πίστη στο πλάνο του προπονητή: «Ισχύει γιατί με τις ταχύτητες που παίζουμε, το ελεύθερο σουτ είναι θέμα αυτοπεποίθησης και ετοιμότητας. Εάν δεν είσαι, η τακτική της ομάδας είναι ανούσια και καθιστά μία επίθεση χωρίς νόημα. Μπορεί να έχεις ένα δευτερόλεπτο μόνο για να σουτάρεις. Ο δισταγμός καθιστά μία επίθεση ανενεργή. Όλα γίνονται για το ελεύθερο σουτ. Πολλές φορές βλέπεις έναν παίκτη να μην έχει αυτοπεποίθηση λόγω έλλειψης ρυθμού. Είναι σημαντικά πράγματα. τα οποία προφανώς παίζουν ρόλο. Όλες οι ομάδες έχουν παρόμοια συστήματα. Το σκάουτινγκ έχει πάει σε άλλο επίπεδο και οι λεπτομέρειες κάνουν την διαφορά. Το μπάσκετ σαν άθλημα βασίζεται στην λεπτομέρεια. Από την άλλη, αυτή είναι και η δουλειά μας. Είναι υποχρεωτικό για μένα να ξέρω ότι αυτός που μαρκάρω σουτάρει καλύτερα με το δεξί ή το αριστερό χέρι ή είναι πολύ καλός σουτέρ. Είναι μέρος της δουλειάς μας και για αυτό αμειβόμαστε παραπάνω με έναν ερασιτέχνη που παίζει σε ανοιχτό γήπεδο Ούτε στο υψηλό επίπεδο δεν αφομοιώνονται στο 100% οι πληροφορίες, κάποιοι παίκτες δεν μπορούν να συγκρατήσουν όλες αυτές τις πληροφορίες, είναι δύσκολο να τα αφομοιώσουν στο γήπεδο. Είναι δείγμα συγκέντρωσης κάθε ομάδας».