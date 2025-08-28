Η αδιανόητη πάσα του Γιόκιτς που δεν έγινε ασίστ από τον Αβράμοβιτς! (vid)

Η Σερβία έκανε επίδειξη δύναμης στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025, διαλύοντας την Εσθονία με 98-64 και ο Νίκολα Γιόκιτς άρχισε να προσφέρει «μαγικές» φάσεις.

Ο ηγέτης των Σέρβων, στο ξεκίνημα του πρώτου δεκαλέπτου, φρόντισε να δείξει την αδιανόητη ικανότητα που έχει στο να βρίσκει τους συμπαίκτες του, αφού χωρίς καν να κοιτάει βρήκε τον Αλέξα Αβράμοβιτς στην γωνία.

Ο γκαρντ της Σερβίας, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ιδανικά μια απίστευτη φάση, αφού το τρίποντο που επιχείρησε βρήκε στο σίδερο, με τη no look πάσα του Γιόκιτς να αφήνει πάντως άφωνους όσους την είδαν.