Παίζοντας εντός έδρας (Τάμπερε) η Φινλανδία ζορίστηκε μέχρι να κάμψει την αντίσταση της πολύ μαχητικής Σουηδίας με 93-90 στο σκανδιναβικό ντέρμπι και στην πρεμιέρα του Eurobasket.

Σε ένα πολύ αμφίρροπο ματς, όπου οι δύο ομάδες ήταν διαρκώς κοντά η μία με την άλλη στο σκορ, η Φινλανδία χαμογέλασε στο φινάλε και μαζί της οι φίλαθλοι της χώρας που γέμισαν τη Nokia Arena. Στην επόμενη αγωνιστική (2η) η Φινλανδία παίζει με τη Μεγάλη Βρετανία (29/8, 20:30), ενώ η Σουηδία αντιμετωπίζει την πολύ δυνατή Γερμανία (29/8, 13:30).

Για τους νικητές ο Λάουρι Μάρκανεν τελείωσε το ματς με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, όμως ήταν ασταθής στο φινάλε και παραλίγο να γίνει μοιραίος για την ομάδα του. Στους 15 πόντους ο Έντον Μαξούνι με 2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές, στους 12 πόντους ο Μίκαελ Γιάντουνεν και στους 11 ο Σάσου Σαλίνμ ο οποίος μοίρασε και 7 ασίστ.

Για τη Σουηδία ο Λούντβιγκ Χάκανσον έβαλε επίσης 28 πόντους με 6/8 τρίποντα. Ακολούθησε ο Βίκτορ Γκάντεφορς με 15 πόντους και ο Σίμον Μπίργκαντερ με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Διαρκείς εναλλαγές στο προβάδισμα

Μπαίνοντας με πάθος και ενθουσιασμό οι Φινλανδοί προηγήθηκαν 0-6, όμως η Σουηδία αντέδρασε και με συνεχόμενους πόντους του Γκάντεφορς προσπέρασε με 13-12. Εκεί, οι γηπεδούχοι έτρεξαν ένα μικρό σερί για το 13-19 και χάρη στους Γιάντουνεν και Μαξούνι έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 21-26.

Η Φινλανδία ήθελε να ξεφύγει (24-29), όμως οι Σουηδοί με πλουραλισμό στην επίθεση, όχι μόνο έμεναν κοντά στο σκορ, αλλά με τον Χάκανσον πήραν ξανά προβάδισμα με 36-34. Οι δύο ομάδες πήγαν χέρι-χέρι μέχρι το ημίχρονο και το 48-49 της Φινλανδίας, που μπήκε πάλι μπροστά με σερί 0-6.

Το γύρισε στο τελευταίο πεντάλεπτο η Φινλανδία

Το παιχνίδι παρέμενε αμφίρροπο, καμία ομάδα δεν μπορούσε να ξεμακρύνει, με τον Μάρκανεν πάντως να βάζει τους 7 πρώτους πόντους της ομάδας του για το 52-56. Ωστόσο, πρώτα ο Μπιργκάντερ και μετά ο Χάκανσον με τρία διαδοχικά τρίποντα έβαλαν τη Σουηδία μπροστά με 70-67 και το τρίτο δεκάλεπτο έληξε με την απόλυτη ισορροπία του 70-70.

Λάρσον και Γκάντεφορς έκαναν το 79-75 (34'), όμως οι γηπεδούχοι γύρισαν την εις βάρος τους κατάσταση και με τον Μούρινεν να βάζει 5 σερί πόντους και να παίζει αποτελεσματικές άμυνες, έγινε το 81-86 στο 37'. Χάκανσον και Μάρκανεν σκόραραν εκατέρωθεν για το 87-90 στο 39', ο πρώτος είδε το τρίποντό του να αλλοιώνεται, όμως κατάφερε στη συνέχεια να πάει στις βολές και να γράψει το 90-91 στα 14'' πριν το τέλος. Με τον ίδιο τρόπο ο Μαξούνι έκανε το 90-93 στα 9'' και ο Πάντζαρ μετά το τάιμ άουτ αστόχησε για τρεις και η Φινλανδία πανηγύρισε την αγχωτική νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 48-49, 70-70, 90-93

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

