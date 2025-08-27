Η Λιθουανία έκανε ποδαρικό με το δεξί στο Eurobasket, επικρατώντας στην πρεμιέρα με 94-70 της Μεγάλης Βρετανίας με πρωταγωνιστή τον Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις δεν την πάτησε στις παγίδες που της έστησε η Μεγάλη Βρετανία κι έφτασε τελικά εύκολα στην επικράτηση και στην πρώτη της νίκη στον δεύτερο όμιλο που διεξάγεται στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

Η Λιθουανία ήταν κυρίαρχη στα ριμπάουντ με 57 έναντι 31 και παρά την αστοχία της στα τρίποντα (2/19, 11%) είχε 22 ασίστ για 14 λάθη. Τρομερό ποσοστό για την ομάδα του Κουρτινάιτις στα δίποντα με 33/51 (66%).

Πρώτος σκόρερ για τη Λιθουανία ήταν ο Γιόνας Βαλαντσιούνας με 18 πόντους (7/13 διπ., 4/6 βολές), φτάνοντας μία ανάσα από το double-double με 9 ριμπάουντ. Στους 17 ο Αζουόλας Τουμπέλις (8/10 διπ., 7 ριμπ.), με τους Ρόκας Γιοκουμπάιτις (6 ασ.) και Μαργκίρις Νορμάντας να έχουν από 12.

Από την πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας, πρωταγωνιστής ήταν ο Ακουάσι Γιεμπόα με 17 πόντους (3/5 διπ., 3/8 διπ.), με τους Ταρίκ Φίλιπ και Μάιλς Χένσον να έχουν από 10.

Με πρωταγωνιστή τον Γιοκουμπάιτις στο προβάδισμα η Λιθουανία

Η Μεγάλη Βρετανία μπήκε με φόρα στο παιχνίδι και στο 2' προηγήθηκε με 5-0 με τους Γιεμπόα και Ουίτλ, με τη Λιθουανία να πατάει το γκάζι στη συνέχεια και με σερί 12-0 και πρωταγωνιστές τους Γιοκουμπάιτις (4π.) και Νορμάντας (4π.) να περνάει μπροστά με 5-12 στο 5'. Η ομάδα του Κουρτινάιτις πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης και στο 9' έφτασε για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (12-22), με τη Μεγάλη Βρετανία να μειώνει σε 15-23 στο τέλος του δεκαλέπτου με τρομερό τρίποντο του Αντάμου από το κέντρο.

Επέστρεψε η Μεγάλη Βρετανία, απάντησε ο Βαλαντσιούνας

Στο ίδιο μοτίβο και η εκκίνηση της δεύτερης περιόδου, με την Λιθουανία να φτάνει ακόμα και στο +14 (18-32) στο 14' με τον Βελίτσκα. Η Μεγάλη Βρετανία όμως δεν τα παράτησε κι έβγαλε αντίδραση, με τον Γιεμπόα να ηγείται στην επίθεση και με τους 13 πόντους του να βοηθάει στο comeback της ομάδας του Στέτελ. Ο Έικιν στο 16' διαμόρφωσε το 27-33, με τον Κουρτινάιτις να ρίχνει στο παιχνίδι τον Βαλαντσιούνας, να πηγαίνει την μπάλα κοντά στο καλάθι και να ξεφεύγει και πάλι με +10 (27-37) στο 18'. Ο Νορμάντας μάλιστα στο 20' έγραψε το 29-41 για να απαντήσει με σερί 4-0 η Μεγάλη Βρετανία για το 33-41 του ημιχρόνου.

Τον απόλυτο έλεγχο του ματς η Λιθουανία

Το πάθημα της δεύτερης περιόδου φάνηκε να γίνεται μάθημα στη Λιθουανία, που απέτρεψε την επιστροφή της ομάδας του Στέτελ στο παιχνίδι (36-43 στο 22'), με τον Βαλαντσιούνας να έχει πάρει για τα καλά μπρος και να στέλνει το συγκρότημα του Κουρτινάιτις και πάλι στο +14 (38-52) στο 23'. «Βάλα»(12π.) και Σεντεκέρσκις στο 25' πήγαν τη διαφορά για πρώτη φορά στο +20 (38-58), με το επιμέρους σκορ της Λιθουανίας να είναι 17-7. Η ομάδα του Κουρτνάιτις στη συνέχεια χαλάρωσε, η Μεγάλη Βρετανία βρήκε την ευκαιρία και με σερί 7-0 και τον Γιεμπόα (15π.) μείωσε σε 47-60 στο 28', αλλά ο Μπιρούτις με φόλοου στο τέλος του δεκαλέπτου έγραψε το 50-65.

Εύκολη πρεμιέρα και με το δεξί το Eurobasket η παρέα του Βαλαντσιούνας

Η Λιθουανία δεν είχε όρεξη για αστεία και στην τέταρτη περίοδο μπήκε στο παιχνίδι με στόχο να τελειώσει νωρίς τη δουλειά, με τους Βαλαντσιούνας (14π.) και Βελίτσκα να διαμορφώνουν το 52-69 στο 31'. Η Μεγάλη Βρετανία όμως δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και με σερί 7-0 και τον Φιλίπ να μπαίνει στην εξίσωση, μείωσε σε 59-59 στο 33'. Ο Τουμπέλις όμως με 4 συνεχόμενους πόντους έκανε το 59-73 στο 34', με τον Γκιεντράιτις στο 36' με 5 σερί πόντους να απαντά για το 65-82 και να ρίχνει ουσιαστικά τίτλους τέλους στο ματς. Το μόνο που απέμενε πλέον ήταν το τελικό σκορ, με τη Λιθουανία να φτάνει στην επικράτηση με το 70-94.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 33-41, 50-65, 70-94

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!