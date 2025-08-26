Χειρουργήθηκε ο Πουαριέ - «Εκτός για 4 έως 6 μήνες» αναφέρει η Εφές

Επιτυχημένη ήταν η χειρουργική επέμβαση στο γόνατο του Βενσάν Πουαριέ, όπως ανακοίνωσε η Αναντολού Εφές, προσθέτοντας πως ο παίκτης θα μείνει εκτός δράσης για 4 έως 6 μήνες.

Ο Γάλλος σέντερ τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της παρουσίας του με την Εθνική Γαλλίας, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει άμεσα από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, χάνοντας έτσι το Eurobasket. Ωστόσο οι νεότερες εξετάσεις του έδειξαν μεγαλύτερο πρόβλημα στο γόνατο με αποτέλεσμα να χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Η Εφές ανακοίνωσε ότι η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ ο γιατρός της ομάδας, Ugur Dilicikik, εκτίμησε ότι η αποκατάσταση θα κρατήσει τον Γάλλο σέντερ εκτός αγωνιστικών χώρων για 4-6 μήνες, κάτι που σημαίνει ότι ο παίκτης θα επιστρέψει στη δράση από το 2026.