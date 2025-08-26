Πορζίνγκις για Γιόκιτς: «Είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο»

Η Λετονία θα παίζει στην έδρα της στο φετινό Eurobasket και θέλει να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται. Ο Κριστάπς Πορζίνγκις είναι το μεγάλο αστέρι της ομάδας, όμως ο ίδιος εξυμνεί τον Νίκολα Γιόκιτς.

Οι Λετονοί θα αντιμετωπίσουν τη Σερβία στην 3η αγωνιστική του Α’ ομίλου και ο Πορζίνγκις σε δηλώσεις του παραδέχεται πως «η Σερβία είναι το φαβορί, αυτό είναι σαφές. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Σε έναν αγώνα, όλα μπορούν να συμβούν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Παίζουμε δύο παιχνίδια πρώτα με την Τουρκία και την Εσθονία και μετά με τη Σερβία. Θα είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι, αλλά θα δώσουμε ό,τι έχουμε».

Συνεχίζοντας ο Πορζίνγκις ανέφερε για τον Νίκολα Γιόκιτς, τον οποίο θα κληθεί και ο ίδιος να αντιμετωπίσει: «Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά νομίζω ότι έχω παίξει εναντίον του. Κατά τη γνώμη μου, είναι πιθανώς ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Η αντιμετώπισή του θα είναι μια τεράστια πρόκληση και ξέρουμε ότι θα έχουμε πολλή δουλειά».

Για το ότι η Λετονία θα παίζει εντός έδρας, είπε: «Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει πίεση. Το βλέπω περισσότερο ως προνόμιο να παίζουμε μπροστά στους οπαδούς μας, με αυτή την υποστήριξη. Φυσικά, υπάρχει η προσδοκία να παίξουμε καλά. Γι' αυτό δουλέψαμε όλο το καλοκαίρι και ελπίζω να παίξουμε το καλύτερο μπάσκετ μας».