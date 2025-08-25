MENU
Ανακοίνωσε την απόκτηση του Αϊζάια Μάικ η Μπάγερν

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την απόκτηση του Αϊζάια Μάικ για την επόμενη σεζόν.

Η γερμανική ομάδα συνεχίζει την ενίσχυση ενόψει της νέας περιόδου, ανακοινώνοντας την προσθήκη του Καναδού άσου, που την περασμένη σεζόν στην Παρτιζάν.

Με τη σερβική ομάδα την προηγούμενη χρονιά ο Αϊζάια Μάικ μέτρησε στην Euroleague 3,9 πόντους και 2,4 ριμπάουντ μέσο όρο.

