Ανακοίνωσε την απόκτηση του Αϊζάια Μάικ η Μπάγερν

Η γερμανική ομάδα συνεχίζει την ενίσχυση ενόψει της νέας περιόδου, ανακοινώνοντας την προσθήκη του Καναδού άσου, που την περασμένη σεζόν στην Παρτιζάν.
Με τη σερβική ομάδα την προηγούμενη χρονιά ο Αϊζάια Μάικ μέτρησε στην Euroleague 3,9 πόντους και 2,4 ριμπάουντ μέσο όρο.
𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐈𝐒𝐈𝐀𝐇𝐀 👋— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) August 25, 2025
Wir verstärken uns mit dem kanadischen Nationalspieler @Kkingzayy15, der zuletzt bei @PartizanBC spielte. Alle Infos ⤵️@freelancede wünscht viel Erfolg im neuen Job.#FCBB #WeBallTogether #Kaderupdate