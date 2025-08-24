Με Ουκρανία σήμερα οι Κορασίδες

Το τέταρτό της παιχνίδι δίνεται σήμερα η Εθνική, αντιμετωπίζοντας την Ουκρανία για το EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας.

Η Εθνική Κορασίδων έχει κερδίσει το ένα από τα τρία παιχνίδια, που έχει δώσει. Σήμερα θα προσπαθήσει για την δεύτερή της νίκη, έχοντας μπροστά της την Ουκρανία. Το ματς θα αρχίσει στις 20.30 και θε μεταδοθεί από το κανάλι της FIBA στο YouTube.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

Βουλγαρία 3-0 Λιθουανία 2-0 Ελλάδα 1-2 Ουκρανία 0-2 Βόρεια Μακεδονία 0-2

Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε γκρουπ προκρίνονται στην επόμενη φάση, οι τρίτες και οι τέταρτες θα αγωνιστούν για τις θέσεις 9-16, ενώ οι τελευταίες θα παίξουν για το 17-19.