Συνεχίζει χωρίς Χουγκάζ και Μπαζίνα η Εθνική - «Κόβει» ακόμα έναν για την 12άδα ο Σπανούλης

Χωρίς τους Νίκο Χουγκάζ και Νάσο Μπαζίνα θα συνεχίσει η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για το Eurobasket 2025.

Η Ελλάδα συνεχίζει την προετοιμασία της για το Eurobasket 2025. Η «επίσημη αγαπημένη» έχει ακόμα ένα δυνατό φιλικό μπροστά της, καθώς θα αναμετρηθεί αύριο, Κυριακή, με την Γαλλία στο Telekom Center Athens.

Οι Νίκος Χουγκάζ και Νάσος Μπαζίνας δεν θα συνεχίσουν με την αποστολή, καθώς ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στην προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών. Έτσι, πλέον ο Βασίλης Σπανούλης έχει 13 παίκτες διαθέσιμους και μετά το τελευταίο φιλικό θα ανακοινώσει την τελική δωδεκάδα.

Οι 13 παίκτες που συνεχίζουν στην προετοιμασία της Εθνικής: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι Νίκος Χουγκάζ και Νάσος Μπαζίνας ολοκλήρωσαν σήμερα την παρουσία τους στην προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών. Οι παίκτες που έχουν απομείνει είναι 13 και αύριο μετά το ματς με τη Γαλλία θα ανακοινωθεί η 12αδα του Ευρωμπάσκετ».