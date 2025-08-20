Χρυσικόπουλος: «Εύκολη απόφαση το να επιστρέψω στον Κολοσσό»

Ο Λίνος Χρυσικόπουλος σε δηλώσεις του μίλησε για την επιστροφή του στον Κολοσσό και τους στόχους της νέας σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η απόφαση να έρθω στον Κολοσσό ήταν πολύ εύκολη. Αυτό συνέβη γιατί οι άνθρωποι της ομάδας μου έδειξαν από την πρώτη στιγμή πόσο πολύ ήθελαν να γίνω μέλος της ξανά.

Όσον αφορά τους στόχους μας, είμαστε ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο και είναι πολύ νωρίς για να τους θέσουμε. Σίγουρα μπορούμε να βάλουμε ως στόχο την ανελλιπή προσπάθεια που θα δίνουμε καθημερινά στην προπόνηση και αυτό θα είναι ένα θεμέλιο για να φτάσουμε σε πολύ καλό επίπεδο.

Με τον κόσμο του νησιού με συνδέουν πολλά πράγματα, κυρίως από την πρώτη μου θητεία στον Κολοσσό. Θέλω να τους πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω και ανυπομονώ να τους δω εντός κι εκτός γηπέδου».