Πήρε τον πρωταθλητή του 2021 με τους Μπακς, Μαμαντί Ντιακιτέ, η Μπασκόνια

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαμαντί Ντιακιτέ, που κατέκτησε το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ με τους Μπακς το 2021, μέχρι το 2027.

Συνεχίζει την ενίσχυση η ισπανική ομάδα, που επισημοποίηση την προσθήκη του Αμερικανού άσου, που υπέγραψε για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Μαμαντί Ντιακιτέ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο ΝCAA με τη φανέλα των Valley Suns και μέτρησε 13,6 πόντους, 8,4 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ μέσο όρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο άσος από τη Νέα Γουινέα πέρα από το ΝΒΑ έχει κατακτήσει και το ΝCAA και τη G-League με τρεις διαφορετικές ομάδες.