Πήρε τον πρωταθλητή του 2021 με τους Μπακς, Μαμαντί Ντιακιτέ, η Μπασκόνια

Συνεχίζει την ενίσχυση η ισπανική ομάδα, που επισημοποίηση την προσθήκη του Αμερικανού άσου, που υπέγραψε για τα επόμενα δύο χρόνια.
Ο Μαμαντί Ντιακιτέ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο ΝCAA με τη φανέλα των Valley Suns και μέτρησε 13,6 πόντους, 8,4 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ μέσο όρο.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο άσος από τη Νέα Γουινέα πέρα από το ΝΒΑ έχει κατακτήσει και το ΝCAA και τη G-League με τρεις διαφορετικές ομάδες.
✍️ Mamadi Diakite, nueva pieza del juego interior de Baskonia hasta 2027— Baskonia (@Baskonia) August 18, 2025
📰 https://t.co/vXOq073nzQ
Ongi etorri, Mamadi! 🔵🔴 pic.twitter.com/gyL5SLHAzX