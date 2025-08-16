Η Σερβία επικράτησε στον τελικό απέναντι στην Λιθουανία (99-86) και έτσι κατέκτησε το Eurobasket U16.

Σερβία και Λιθουανία αναμετρήθηκαν στον τελικό του Eurobasket U16. Οι Σέρβοι ήταν αυτοί που επικράτησαν στο τέλος με 99-86 και έτσι πανηγύρισαν την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στον αγώνα και η Λιθουανία τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 24-27. Μάλιστα, στην δεύτερη περίοδο ανέβασε την απόδοσή της και πήγε στα αποδυτήρια στο +10 (43-53). Στην επανάληψη οι Σέρβοι... πάτησαν το γκάζι, προηγήθηκαν με 75-68 στο τέλος της τρίτης περιόδου και τελικά πήραν τη νίκη και το χρυσό με 99-86.

Για τη Σερβία ξεχώρισε ο Κουστουρίτσα με 18 πόντους, 14 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 5 κλεψίματα και 2 μπλοκ και ο Μπιέλιτσα με 25 πόντους 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Από την άλλη, για τη Λιθουανία ο Μπουιβίντας τελείωσε το ματς με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ και ο Σισκάουσκας με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 43-53, 75-68, 99-86

Τα στατιστικά του αγώνα.