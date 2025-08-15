Υπέγραψε στην Σπάρτακ Σουμπότιτσα ο Χάνλαν

Ο άλλοτε άσος του Ηρακλή και του Άρη συνεχίζει την καριέρα του στη σερβική Σπαρτάκ Σουμπότιτσα και στην Αδριατική Λίγκα.

Ο λόγος για τον Ολιβιέ Χάνλαν, ο οποίος αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην Τουρκ Τέλεκομ, έχοντας 9,8 πόντους και 3,5 ασίστ στην τουρκική λίγκα και 8,6 πόντους και 2,8 ασίστ στο Eurocup.

Ο 32χρονος Καναδός σούτινγκ γκαρντ έχει αλλάξει 13 ομάδες στην 10ετή επαγγελματική του καριέρα από το 2015, έχοντας αγωνιστεί στον Ηρακλή την περίοδο 2019-21 και το 2021-22 στον Άρη, όπου με τους «κιτρινόμαυρους» είχε καταγράψει τις καλύτερες επιθετικές επιδόσεις του με 20,9 πόντους κατά μέσο όρο.

Παράλληλα η Σπαρτάκ ανακοίνωσε και την παραμονή του Ντάλιμπορ Ίλιτς (25χρ, 2,06μ.), ο οποίος την περασμένη σεζόν είχε μέσο όρο 7,6 πόντους και 6 ριμπάουντ ανά αγώνα στην Αδριατική Λίγκα.