MENU
Χρόνος ανάγνωσης 2’

Κύπελλο Ανδρών: Η πρώτη αγωνιστική της Α' Φάσης

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Οι αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής της Α’ Φάσης του Κυπέλλου Ανδρών, με τη συμμετοχή των σωματείων της National League 1 και 2, θα διεξαχθούν στις 13 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σωματεία NATIONAL LEAGUE 1 (Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ)

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
13/09/2025 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ 17.00 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
13/09/2025 ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ 17.00 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ – ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014
13/09/2025 ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ 17.00 ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
13/09/2025 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 17.00 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
13/09/2025 Α. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 17.00 ΑΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
13/09/2025 ΝΕΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 17.00 ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΙΟΝΙΟΣ ΑΣ
13/09/2025 ΜΙΜΗΣ ΤΣΙΚΙΝΑΣ 17.00 ΧΑΝΘ – ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
13/09/2025 Η.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 18.30 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

Σωματεία NATIONAL LEAGUE 2 (Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ)

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
13/09/2025 Γ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ 17.00 ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ
13/09/2025 ΔΑΙΣ 17.00 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΕΡΜΗΣ ΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
13/09/2025 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 17.00 ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ – ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
13/09/2025 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 15.00 ΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ – ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
13/09/2025 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 17.00 ΓΕ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
13/09/2025 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 17.00 ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ – ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
13/09/2025 ΕΚΠ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ 17.00 ΜΑΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ – ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ.
13/09/2025 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 17.00 ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
13/09/2025 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 15.00 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. – ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ
Κύπελλο Ανδρών: Η πρώτη αγωνιστική της Α' Φάσης