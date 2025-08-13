Κύπελλο Ανδρών: Η πρώτη αγωνιστική της Α' Φάσης

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Σωματεία NATIONAL LEAGUE 1 (Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ)
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΩΡΑ
|ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
|13/09/2025
|ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ
|17.00
|ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ – ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
|13/09/2025
|ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ
|17.00
|ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ – ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014
|13/09/2025
|ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ
|17.00
|ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
|13/09/2025
|ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
|17.00
|ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|13/09/2025
|Α. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
|17.00
|ΑΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
|13/09/2025
|ΝΕΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|17.00
|ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΙΟΝΙΟΣ ΑΣ
|13/09/2025
|ΜΙΜΗΣ ΤΣΙΚΙΝΑΣ
|17.00
|ΧΑΝΘ – ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
|13/09/2025
|Η.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
|18.30
|ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
Σωματεία NATIONAL LEAGUE 2 (Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ)
|ΗΜ/ΝΙΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΩΡΑ
|ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
|13/09/2025
|Γ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ
|17.00
|ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ
|13/09/2025
|ΔΑΙΣ
|17.00
|ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΕΡΜΗΣ ΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
|13/09/2025
|ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
|17.00
|ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ – ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82
|13/09/2025
|ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
|15.00
|ΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ – ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
|13/09/2025
|ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
|17.00
|ΓΕ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|13/09/2025
|ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
|17.00
|ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ – ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
|13/09/2025
|ΕΚΠ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ
|17.00
|ΜΑΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ – ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ.
|13/09/2025
|ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
|17.00
|ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – ΓΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 1986
|13/09/2025
|ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|15.00
|ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. – ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ