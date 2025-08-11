Mε «όργια» του Μαρκάνεν εύκολη φιλική νίκη της Φινλανδίας κόντρα στο Βέλγιο

Η Φινλανδία επικράτησε - ξανά - του Βελγίου σε φιλική αναμέτρηση (92-74), με τον Λάουρι Μαρκάνεν (31π. 5ρ.) να δείχνει σε εξωπραγματική κατάσταση λίγες μέρες πριν την έναρξη του Eurobasket.

Δεύτερη συνεχόμενη φιλική νίκη για την Φινλανδία κόντρα στο Βέλγιο, με την ομάδα του Τουόβι να επικρατεί με 92-74, δείχνοντας σε αρκετά καλή κατάσταση, ενόψει του προσεχές Eurobasket.

Ο ηγέτης της Σκανδιναβικής ομάδας, Λάουρι Μαρκάνεν ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον παίκτη των Γιούτα Τζαζ να μετρά 31 πόντους, με 5 ριμπάουντ και 4/6τρ. σε 23' συμμετοχής. Πολύ καλή παρουσία και από τον Σαλίν με 17 πόντους και 3 ριμπάουντ, διψήφιος και ο Ενκαμούα με 11 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Από την αντίπερα όχθη για το Βέλγιο ξεχώρισε ο Βανγουίν με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Λεκόμτ να προσθέτει 13 πόντους με 4 ασίστ. Άγγιξε το double-double o Μπακό με 10 πόντους και 9 ριμπάουντ.