Mε «όργια» του Μαρκάνεν εύκολη φιλική νίκη της Φινλανδίας κόντρα στο Βέλγιο

Δεύτερη συνεχόμενη φιλική νίκη για την Φινλανδία κόντρα στο Βέλγιο, με την ομάδα του Τουόβι να επικρατεί με 92-74, δείχνοντας σε αρκετά καλή κατάσταση, ενόψει του προσεχές Eurobasket.
Ο ηγέτης της Σκανδιναβικής ομάδας, Λάουρι Μαρκάνεν ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον παίκτη των Γιούτα Τζαζ να μετρά 31 πόντους, με 5 ριμπάουντ και 4/6τρ. σε 23' συμμετοχής. Πολύ καλή παρουσία και από τον Σαλίν με 17 πόντους και 3 ριμπάουντ, διψήφιος και ο Ενκαμούα με 11 πόντους και 8 ριμπάουντ.
Από την αντίπερα όχθη για το Βέλγιο ξεχώρισε ο Βανγουίν με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Λεκόμτ να προσθέτει 13 πόντους με 4 ασίστ. Άγγιξε το double-double o Μπακό με 10 πόντους και 9 ριμπάουντ.