Χουγκάζ: «Στο δεύτερο ημίχρονο μείναμε από ενέργεια - Ρόλος μου να βοηθήσω όπως μπορώ»

Μετά την ήττα της Ελλάδας από το Ισραήλ ο Νίκος Χουγκάζ στάθηκε στην έλλειψη ενέργειας και τόνισε πως θέλει να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ:

«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν εκεί, παλέψαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο μείναμε από ενέργεια, χωρίς να είναι δικαιολογία. Φάνηκαν οι αδυναμίες μας και πρέπει να τις κοιτάξουμε. Είναι από την άμυνα οι αδυναμίες. Το σημαντικότερο πρόβλημα ήταν το αμυντικό τρανζίσιον, τους αφήσαμε να τρέξουμε, όπως πρόβλημα ήταν και τα ριμπάουντ.

Ακόμα δουλεύουμε την επίθεση. Πρέπει να βρούμε τους αυτοματισμούς μας. Έχουμε πολλά νέα παιδιά, αλλά θα βρούμε τους αυτοματισμούς. Η ενέργεια είναι το θετικό που κρατάμε, όπως και η άμυνα. Έχουμε πολύ καλούς χειριστές, οπότε και στο πικ εν ρολ μπορούμε να βρούμε λύσεις. Ο ρόλος μου είναι να βοηθήσω όπως μπορώ με όποιον τρόπο μπορώ».