Καλή προσπάθεια, θετικά μηνύματα από την Εθνική στην ήττα από τη Σερβία

Η Εθνική ομάδα έβγαλε για δεύτερο σερί φιλικό ενέργεια, έκανε καλή προσπάθεια κόντρα στην ανώτερη και «γεμάτη» Σερβία, ωστόσο πλήρωσε την αστοχία της (25/61σουτ), γνωρίζοντας την ήττα με 76-66.

Τις δυνάμεις της κόντρα σε μια πληρέστερη και ανώτερη ομάδα μέτρησε η Ελλάδα, με την Εθνική να αφήνει θετικά μηνύματα, παρά την ήττα από την Σερβία με 76-66 στο τουρνουά της Κύπρου.

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έβγαλαν ενέργεια για δεύτερο σερί φιλικό παιχνίδι, ωστόσο προδόθηκαν από την αστοχία (25/61 σουτ) και τα λάθη τους στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

Το ποιοτικό σύνολο του Σβέτισλαβ Πέσιτς κυριάρχησε στο ζωγραφιστό, εκμεταλλευόμενο την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, είχε τα διπλάσια ριμπάουντ (47-23), με τον Νίκολα Γιόκιτς να μην έχει αντίπαλο στην ρακέτα.

Ο σταρ των Νάγκετς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με ένα εμφατικό double-double (23π. 19ρ. 8/14σ.), με τους Μπογκντάνοβιτς και Νίκολα Γιόβιτς να προσθέτουν από 9 πόντους έκαστος.

Από την αντίπερα όχθη για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ο Ντίνος Μήτογλου κέρδισε πολλές μάχες στο ζωγραφιστό, με τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού να μετρά 18 πόντους με 8/12σ. Διψήφια εμφάνιση του Κώστα Σλούκα με 11 πόντους και 3 ριμπάουντ, θετική παρουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ με 10 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Βρήκε επιθετικό ρυθμό η Εθνική, απάντησε άμεσα η ποιοτική Σερβία

Με τον Κατσίβελη στον άσο και τον Σαμοντούροφ στην αρχική πεντάδα εκκίνησε την αναμέτρηση η Εθνική ομάδα που είχε ρυθμό στην επίθεση, κυκλοφορόντας εξαιρετικά την μπάλα (3-4 και 5-6 στο 2’). Ο Νίκολα Γιόκιτς κυριαρχούσε στην ρακέτα με τον Μήτογλου να έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του, την στιγμή που ο παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε πολύ καλή δουλειά στην επίθεση (6π. 9-11 στο 4’). Ο Βασίλης Σπανούλης δοκίμαζε πρόσωπα και σχήματα με την Ελλάδα να μην χάνει τον ρυθμό της και συγκέντρωση της, διατηρώντας παράλληλα το ισχνό της προβάδισμα (+4, 17-21 στο 8’). Αντετοκούνμπο και Λαρεντζάκης έδωσαν σκορ στην «γαλανόλευκη» με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στην απόλυτη ισορροπία (26-26) σε μια περίοδο με γρήγορο ρυθμό και σκορ.

Έχασε τον ρυθμό της η Ελλάδα, κυριάρχησε με Γιόκιτς και πήρε προβάδισμα η Σερβία

Κώστας Αντετοκούνμπο και Μαρίνκοβιτς διαμόρφωσαν το 29-28 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με την Σερβία να φέρνει το παιχνίδι στα μέτρα της, για το +6 στο 5’. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη είχαν χάσει τον επιθετικό τους ρυθμό, με το κακό ποσοστό στο τρίποντο (4/14τρ.) να δίνει την ευκαιρία στην ομάδα του Πέσιτς να ελέγξει τον ρυθμό. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε σκοράρει μόλις 5π. σε 8’, οι «πλαβί» διατηρούσαν το υπέρ τους προβάδισμα (+6, 39-33 στο 18’), με τον Γιόκιτς να φτάνει σε αριθμούς double-double νωρίς στο παιχνίδι (10π. 9ρ.). Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε την Σερβία στο +9 (43-34), με την Ελλάδα να έχει χάσει την συγκέντρωση της κυρίως επιθετικά σκοράροντας μόλις 8π. στην δεύτερη περίοδο.

Διατήρησε την διαφορά της σε διψήφια επίπεδα, απαντούσε με «εκλάμψεις» η Ελλάδα»

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους η Σερβία έδωσε διψήφια τιμή στο προβάδισμα της για πρώτη φορά στην αναμέτρηση (+11, 45-34), με την Ελλάδα να μένει χωρίς σκορ για περισσότερο από 2’. Το σύνολο του Πέσιτς κυριαρχούσε στο ζωγραφιστό, είχε 14 ριμπάουντ περισσότερα (31-17) και διατηρούσε την διαφορά σε απόσταση ασφαλείας (+11, 49-38 στο 24’) την στιγμή που οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη δυσκολεύονταν να βρουν διάδρομο προς το σερβικό καλάθι. Ο Λαρεντζάκης έδωσε σκορ στην «γαλανόλευκη» με γκολ - φάουλ (51-43 στο 27’), με την ομάδα το Πέσιτς να επαναφέρει σε διψήφια επίπεδα την διαφορά της (+11, 55-44 στο 29’). Ο Μήτογλου με τρίποντο μείωσε στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου (55-47), με την Ελλάδα να έχει σφυγμό κόντρα στην «γεμάτη» Σερβία.

Επικό ελληνικό comeback από τα 6.75μ. καλή προσπάθεια, αλλά ήττα από την ανώτερη Σερβία

Με καλάθι του Λαρεντζάκη μπήκε η Εθνική στο τελευταίο δεκάλεπτο (55-49), με την Σερβία να απαντά άμεσα με ένα γρήγορο σερί 5-0 για το 60-49. Ο Νίκολα Γιόκιτς δεν είχε αντίπαλο στο παρκέ (18π. 16ρ.), με την ομάδα του Πέσιτς να αυξάνει το προβάδισμα της στο +12 (66-54 στο 34') και τον Παπανικολάου να μειώνει με τρίποντο. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έβγαλαν σφυγμό και με επιμέρους 2-9, ροκάνισαν την διαφορά στο -5 (68-63 στο 36'), αναγκάζοντας τον Πέσιτς να καλέσει άρον-άρον τάιμ άουτ. Ο Μήτογλου με το 4ο σερί «ελληνικό» τρίποντο, έφερε την διαφορά σε απόσταση αναπνοής (69-66 στο 37'). Ο Αβράμοβιτς με τρίποντο μαχαιριά και λέι-απ στην συνέχεια έφερε και πάλι την διαφορά στο +8 (74-66 στο 38'), με την Ελλάδα να κάνει σωρεία λαθών, χάνοντας την ευκαιρία να μπει στην διεκδίκηση της αναμέτρησης. Οι Σέρβοι διατήρησαν το υπέρ τους προβάδισμα, με την ομάδα του Πέσιτς να φτάνει τελικά στη νίκη και την Εθνική να κάνει καλή προσπάθεια κόντρα σε μια ανώτερη και «γεμάτη» ομάδα.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 43-34, 55-47, 76-66.

