Τζέιλεν Μπράουν: «Ο Μπελινέλι ήταν ο παίκτης που δυσκολεύτηκα περισσότερο να μαρκάρω»

Ο Τζέιλεν Μπράουν σε δηλώσεις του παραδέχθηκε πως ο παίκτης που τον δυσκόλεψε περισσότερο στο μαρκάρισμα ήταν ο Μάρκο Μπελινέλι.

Ο Τζέιλεν Μπράουν ρωτήθηκε ποιος ήταν ο παίκτης που δυσκολεύτηκε περισσότερο να μαρκάρει, με τον σταρ των Σέλτικς να δίνει απάντηση-έκπληξη.

Ο πρωταθλητής με την ομάδα της Βοστώνης εξήγησε πως ο Μάρκο Μπελινέλι ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος του, καθώς ο Ιταλός δεν σταματούσε να κινείται, κάτι που τον υποχρέωνε να τον κυνηγάει σε όλες τις κινήσεις του, προκαλώντας του τεράστια κούραση.

«Θέλεις να είμαι ειλικρινής; Ο Μάρκο Μπελινέλι. Μου έβαζε πολύ δύσκολα. Δεν σταματούσε να κινείται και έπρεπε να τον κυνηγάω γύρω – γύρω, έπρεπε να κυνηγάω τον Μάρκο Μπελινέλι γύρω από όλα αυτά τα σκριν που είχαμε. Δεν έπαιρνε ποτέ την μπάλα, αλλά πάντα κινούνταν μπροστά και πίσω, δεν ήξερες πότε θα έκανε σπριντ για να πάρει την μπάλα. Ήμουν απλά πτώμα μετά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζέιλεν Μπράουν.