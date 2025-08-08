O Σταυρόπουλος απάντησε στον Ντόντσιτς για την μη συμμετοχή των Τσάντσαρ – Νίμπο στο EuroBasket

Ο General Manager της Αρμάνι Μιλάνο, Χρήστος Σταυρόπουλος, εξήγησε τι ισχύει με τους Βλάτκο Τσάντσαρ και Τζος Νίμπο, που δεν θα αγωνιστούν με τη Σλοβενία στο EuroBasket, απαντώντας στον Λούκα Ντόντσιτς που σχολίασε καυστικά την απουσία των δύο συμπαικτών του

Ο Λούκα Ντόντσιτς σε δηλώσεις του σχολίασε καυστικά την απουσία των Τσάντσαρ και Νίμπο από το προσεχές Ευρωμπάσκετ, με τον Σλοβλενο σταρ να τονίζει: «Είναι αστείο που ένα κλαμπ όπως οι Λέικερς μού επιτρέπει να αγωνιστώ, αλλά ένα κλαμπ όπως η Μιλάνο όχι».

Ο General Manager της Αρμάνι Μιλάνο, Χρήστος Σταυρόπουλος, εξέδωσε μια δήλωση την Παρασκευή (8/8) προκειμένου να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, απαντώντας κατά κάποιο τρόπο στον Ντόντσιτς.

«Αναφορικά με κάποια πρόσφατα δημοσιεύματα, θα ήθελα να διευκρινίσω εκ μέρους του συλλόγου ότι η υγεία των παικτών μας ήταν και θα είναι πάντα η προτεραιότητά μας.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις των Βλάτκο Τσάντσαρ και Τζος Νίμπο, πρέπει να επισημάνω ότι και οι δύο παίκτες αναρρώνουν από πολύ σοβαρούς τραυματισμούς που περιόρισαν σημαντικά τη διαθεσιμότητά τους κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν.

Σε συμφωνία μαζί τους, θα εφαρμοστεί μια διαδικασία για τη σταδιακή επιστροφή τους στην δράση, με σκοπό την προστασία κυρίως της υγείας τους και της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητάς τους» σημείωσε ο Έλληνας παράγοντας της Αρμάνι.