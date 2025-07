Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Ντουμπάι BC, που θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην Euroleague, με τον Καναδό σέντερ να κάνει το ντεμπούτο του στη διοργάνωση.

Ο Καμπενγκέλε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη Βενέτσια μέτρησε 15,4 πόντους και 9,7 ριμπάουντ μέσο όρο στο Basketball Champions League.

Welcome to your new home, Mfiondu 🤎🤍🖤 pic.twitter.com/mWtQneC9av