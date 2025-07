Σίξερς: Πέρασε την πόρτα του χειρουργείου ο Πολ Τζορτζ

Ο Πολ Τζορτζ αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού κατά τη διάρκεια πρόσφατης προπόνησης, με τον έμπειρο φόργουορντ των Σίξερς να περνάει την πόρτα του χειρουργείου για αρθροσκόπηση στο αριστερό γόνατο.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση των Σίξερς, η επέμβαση που υποβλήθηκε ο Πολ Τζορτζ ήταν επιτυχημένη, ενώ θα ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί πριν από την έναρξη του προπονητικού καμπ.

