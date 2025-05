Νέος προπονητής του Καναδά ο Γκόρντον Χέρμπερτ - Αναλαμβάνει την ομάδα από το καλοκαίρι του 2026

Νέα εποχή για την εθνική μπάσκετ του Καναδά. Η ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γκόρντον Χέρμπερτ μέχρι το καλοκαίρι του 2028



Ο 66χρονος προπονητής της Μπάγερν Μονάχου επιλέχθηκε να αντικαταστήσει τον Τζόρντι Φερνάντεθ στο «τιμόνι» της ομάδας, με τον Καναδό κόουτς να αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από το καλοκαίρι του 2026, με στόχο τη διάκριση και τα μετάλλια στο Μουντομπάσκετ του 2027 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες έναν χρόνο αργότερα.

«Είναι μεγάλη τιμή και είμαι ενθουσιασμένος για αυτή την ευκαιρία να προπονήσω την εθνική ομάδα της χώρας μου. Το μπάσκετ του Καναδά έχει τρομερή εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Ανυπομονώ να βασιστώ στην δυνατή κουλτούρα που έχει καθιερωθεί και να συνεργαστώ με τους αθλητές μας για να συνεχίσουμε να ωθούμε τον Καναδά σε νέα ύψη», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την παρουσίασή του.

We're excited to announce that Gordie Herbert has been named the next head coach of the Senior Men’s National Team.



The Penticton, B.C., native will officially assume the role in the summer of 2026.



Read More 🔗:https://t.co/y0KLR2arkz