Αιχμές του Λεμπρόν για Ντέιβις: «Όταν είπε αυτά που ήθελε, έφυγε...»

Οι Λέικερς τέθηκαν εκτός συνέχειας του ΝΒΑ με τους Τίμπεργουλβς να κάνουν το 4-1 στην σειρά, παίρνοντας την πρόκριση στους ημιτελικούς της Δύσης.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Λεμπρόν Τζέιμς σε δηλώσεις του στην συνέντευξη τύπου μοιράστηκε μία πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία που είχε να κάνει με τον καλό του φίλο και πρώην συμπαίκτη, Άντονι Ντέιβις.

Πιο συγκεκριμένα, ο «βασιλιάς» δέχτηκε μία ερώτηση αναφορικά με κάποια ατάκα που είχε πει ο νυν παίκτης των Ντάλας Μάβερικς, αναφορικά με την έλλειψη που υπήρχε στο στρατόπεδο των Λέικερς στις θέσεις των σέντερ. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του NBA δεν θέλησε να αναφερθεί στην κουβέντα του Ντέιβις, διότι λίγο μετά το σχόλιό του είχε πραγματοποιηθεί το trade που τον «έστειλε» στο Ντάλας.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς σε σχέση με τον Άντονι Ντέιβις και τα όσα είχαν υποθεί:

«Δεν έχω κάποιο σχόλιο για αυτό. Δεν θα το πω, επειδή όταν είπε ο Ντέιβις τι χρειάζεται, έφυγε την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχω σχόλιο. Βάζω την φανέλα μου, τα δίνω όλα και αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία».

