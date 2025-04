Στον Τζέιλεν Μπράνσον το βραβείο του Clutch παίκτη της χρονιάς

Γνωστό έγινε και το δεύτερο βραβείο για την regular season του NBA, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να αναδεικνύεται ως ο Clutch παίκτης της χρονιάς, βγαίνοντας πρώτος στην σχετική ψηφοφορία.

Ο Μπράνσον άφησε στην 2η θέση τον Νίκολα Γιόκιτς και στην 3η τον Άντονι Έντουαρντς, με τον ηγέτη των Νικς την φετινή σεζόν να καταγράφει 26.0 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 7.3 ασίστ ανά αγώνα σε 65 εμφανίσεις.

The 2024-25 Kia NBA Clutch Player of the Year is... Jalen Brunson!#NBAAwards | #KiaClutch | @Kia pic.twitter.com/TAMjcBF4ER