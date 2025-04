«Ανανέωσε για τρία χρόνια με την Αρμάνι ο Χρήστος Σταυρόπουλος»

Κάτοικος Μιλάνο θα παραμείνει για τα επόμενα τρία χρόνια ο Χρήστος Σταυρόπουλος. Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο Αντρέα Καλτσόνι ο γενικός διευθυντής της ομάδας θα παραμείνει στο πόστο του για τα επόμενα τρία χρόνια, καθώς ανανέωσε την συνεργασία του με την ιταλική ομάδα.

Ο Χρήστος Σταυρόπουλος βρίσκεται στην Αρμάνι με τον ρόλο του GM από το 2019 όταν και αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, αντικαθιστώντας τότε τον Αλμπέρτο Ροσίνι.

