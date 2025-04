Με Μότλεϊ και Καμπενγκέλε η καλύτερη πεντάδα του Eurocup

Το Eurocup έκανε γνωστή την καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης λίγο πριν την έναρξη των τελικών ανάμεσα στην Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη και την Γκραν Κανάρια.

Ο Τζάρετ Χάρπερ από την Χάποελ Ιερουσαλήμ, ο Ζαν Μοντέρο από την Βαλένθια, ο Τζαλίν Σμιθ από την Μπαχτσεσεχίρ, ο Τζόναθαν Μότλεϊ από την Χάποελ Τελ Αβίβ και ο Φιόντου Καμπενγκέλε από την Βενέτσια, αποτελούν τα μέλη της κορυφαίας πεντάδας.

Την δεύτερη πεντάδα απαρτίζουν οι Ζαβιέρ Σίμπσον (Κλουζ), Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι (Βαλένθια), Άντονι Μπράουν (Τουρκ Τέλεκομ), Σέμι Οτζελέγε (Βαλένθια) και Ντέβιν Ρόμπινσον (Τσεντεβίτα).

The 5 players named to the 2024-25 𝐀𝐥𝐥-𝐄𝐮𝐫𝐨𝐂𝐮𝐩 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐓𝐞𝐚𝐦💥



⭐️𝗝𝗔𝗥𝗘𝗗 𝗛𝗔𝗥𝗣𝗘𝗥 - @JerusalemBasket

⭐️𝗝𝗘𝗔𝗡 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗘𝗥𝗢 - @valenciabasket

⭐️𝗝𝗔𝗟𝗘𝗘𝗡 𝗦𝗠𝗜𝗧𝗛 - @BKBasketbol

⭐️𝗝𝗢𝗛𝗡𝗔𝗧𝗛𝗔𝗡 𝗠𝗢𝗧𝗟𝗘𝗬 - @HapoelTLVBC

⭐️𝗠𝗙𝗜𝗢𝗡𝗗𝗨… pic.twitter.com/yuWWm7x2KQ