Η Αναντολού Εφές ύστερα από ένα ασύλληπτο παιχνίδι έφυγε με το διπλό από το Βελιγράδι (97-96 τον Ερυθρό Αστέρα στην παράταση), δημιουργώντας έναν... χαμό στη βαθμολογία της Euroleague. Προκρίθηκαν στην postseason και οι Σέρβοι, «παγωμάρα» στους Τούρκους με τον τραυματισμό του Ροντρίγκ Μπομπουά.

Τεράστιο παιχνίδι στο Βελιγράδι, μεγάλο διπλό της Αναντολού Εφές και... πανικός στη βαθμολογία της Euroleague με τετραπλή ισοβαθμία στις θέσεις 5-8.

Οι Τούρκοι έφτασαν τις 19 νίκες (19-14 ρεκόρ) και πλέον ισοβαθμούν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπάγερν Μονάχου και την Μπαρτσελόνα. Ως εκ τούτου, όλα είναι «ανοιχτά» με το ενδεχόμενο πολλαπλής ισοβαθμίας στο φινάλε να είναι πιο ορατό από ποτέ. Μάλιστα, η Εφές φιλοδοξεί να ανέβει ακόμα πιο ψηλά στη βαθμολογία, καθώς την τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την αδιάφορη Ζαλγκίρις.

Στην αντίπερα όχθη, η ήττα του Ερυθρού Αστέρα (18-15 ρεκόρ) θα μπορούσε να βάλει την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου με το... ένα πόδι εκτός Play-in. Όμως, η «αυτοκτονία» της Αρμάνι Μιλάνο στην έδρα της Μπολόνια στέλνει από τώρα τους Σέρβους στην postseason της διοργάνωσης, ανεξαρτήτως του αποτελέσματός τους στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό Aktor (11/4).

Ο Ελάιαζα Μπράιαντ ήταν... ωραίος (17 πόντοι, 8 ριμπάουντ), αν και παραλίγο να γίνει και «μοιραίος», λόγω των χαμένων προσπαθειών του στο φινάλε της 4ης περιόδου και της παράτασης. Σπουδαίος ο Βενσάν Πουαριέ στο τέλος (14 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κοψίματα), πολύτιμος ο Πι Τζέι Ντοζίερ (13π., 4ρ.), έδωσαν πράγματα οι Ρόλαντ Σμιτς (10π., 5ρ.) και Ερτσάν Οσμάνι (11π., 7ρ.). Παρ' όλα αυτά, στην τουρκική ομάδα επικρατεί έντονη ανησυχία, λόγω του τραυματισμού του Ροντρίγκ Μπομπουά.

Στην αντίπερα όχθη, ο Φίλιπ Πετρούσεφ έκανε... εμφάνιση καριέρας (23 πόντοι, 4 ριμπάουντ), με τον Αϊζάια Κάνααν να τον ακολουθεί (21π.). Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, όμως, πήρε τελικά τον... τίτλο «ωραίος, αλλά μοιραίος», έχοντας 15 πόντους, 7 ασίστ, όπως και το χαμένο σουτ για τη νίκη στο τέλος του έξτρα πεντάλεπτου.

Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Πετρούσεφ έθεσαν τον τόνο για τον Ερυθρό Αστέρα

Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο στην αρχή (10-10 στο 5'), με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να εκμεταλλεύεται (15-12 στο 7') το εξαιρετικό ξεκίνημα του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ (8 πόντοι με 3/4 σουτ και 1 ασίστ). Στη συνέχεια, ο Φίλιπ Πετρούσεφ ανέλαβε δράση και έδωσε «αέρα» 8π. στους γηπεδούχους (24-16 στο 10'), χάρη στην... ασταμάτητη εμφάνισή του (11π. στην 1η περίοδο).

Βρήκε ρυθμό η Εφές - «Απάντησε» η ομάδα του Σφαιρόπουλου με επιθετικό ρυθμό

Ο Σέιν Λάρκιν πέρασε στο παρκέ στο 2ο δεκάλεπτο, ο Πι Τζέι Ντοζίερ βρήκε σκορ (11π. με 5/6 εντός πεδιάς) και γρήγορα η Εφές γύρισε τα δεδομένα του αγώνα (36-38 στο 16'). Όμως, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τρομερό επιθετικό ρυθμό (8/18 τρίποντα, 13 ασίστ) και ανέτρεψαν ξανά την κατάσταση, «κλείνοντας» το ημίχρονο στο +7 μέσα σε αποθέωση από το κοινό τους (51-44 στο 20' με buzzer beater του Γιάγκο ντος Σάντος).

Οι Τούρκοι ανέτρεψαν τα δεδομένα, αλλά «πάγωσαν» με τον Μπομπουά

Οι Τούρκοι ανέβασαν την ένταση στην άμυνά τους στην επανάληψη και προσπέρασαν εκ νέου (53-54 στο 23 με 3π. του Ροντρίγκ Μπομπουά και 55-58 στο 24' δια χειρός Ντάριους Τόμπσον). Ο «Σφαιρό» κάλεσε time out, αλλά τα τρίποντα των Μπράιαντ - Σμιτς έστειλαν την Εφές στο +9 (55-64 στο 26'). Όμως, οι άνθρωποι των φιλοξενούμενων «πάγωσαν» με τον Μπομπουά να τραυματίζεται και να αποχωρεί από την αναμέτρηση (58-66 το σκορ, 28'), χωρίς να μπορεί να πατήσει το πόδι του. Το σκηνικό άλλαξε ξανά και οι γηπεδούχοι με... αιχμή του δόρατος τον Πετρούσεφ (17π.) μείωσαν την απόσταση (64-66 στο 30').

Τρομερή επιστροφή των Σέρβων και του Κάνααν από το -7 με 82'' στο ρολόι

Το πρώτο εντός πεδιάς του Λάρκιν έστειλε την Εφές στο +5 (64-69 στο 32') και χάρη στον Πουαριέ η ομάδα του Λούκα Μπάνκι «φλέρταρε» με διψήφιες αποστάσεις (66-75 στο 34'), καθώς ο Ερυθρός Αστέρας μετρούσε πια 0/12 τρίποντα στο Β' μέρος. Ο Σφαιρόπουλος πήρε time out, αλλά ο Νουόρα με ένα κλέψιμο και ένα τρίποντο «έγραψε» το τουρκικό +12 (66-78 στο 34'). Σε εκείνο το σημείο ο Κάλινιτς έβαλε τέλος στο σερί της Εφές και μετά τα λάθη των Νουόρα - Ντοζίερ ο Ερυθρός Αστέρας ένιωσε ξανά «ζωντανός», μετά το τρίποντο του Κάνααν, με το κοινό του να παίρνει... φωτιά (74-80 στο 37'). Ο Μπράιαντ βρήκε 2/2 βολές (74-82), ο Πετρούσεφ μείωσε (76-82) και ο Νουόρα βρήκε σίδερο.

Μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο ο Κάνααν ευστόχησε σε ένα δύσκολο λέι απ (78-82) και μετά το time out του Μπάνκι ο Μπράιαντ πέρασε σαν... σταματημένο τον Γκιεντράιτις, για να βρει γκολ - φάουλ (78-85, 82'' για την λήξη). Ο Κάνααν σκόραρε ξανά (80-85 στο 39') και αυτή τη φορά ο Μπράιαντ χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ πάνω στον Κάλινιτς. Έτσι, ο Ερυθρός Αστέρας έμεινε «ζωντανός» και το τρίποντο του Κάλινιτς «ροκάνισε» κι άλλο την απόσταση (83-87, 34'' για το τέλος). Η μπάλα ζύγιζε... κιλά πλέον και ο Ντοζίερ πήρε τη φάση πάνω του, έπαιξε iso και με ένα σουτ μέσης απόστασης «εκτέλεσε» τους γηπεδούχους (83-87, 16'' για το φινάλε). Όμως, για άλλη μια φορά τίποτα δεν είχε τελειώσει, καθώς ο Κάνααν βρήκε ελεύθερο, σπουδαίο τρίποντο από τη γωνία μετά το time out για το 86-87. Οι Σέρβοι πίεσαν στην επαναφορά, αλλά η Εφές έδωσε την μπάλα στον Μπράιαντ, ο οποίος πήγε στις βολές. Μέσα σε εκκωφαντικές αποδοκιμασίες ο Αμερικανός έχασε την πρώτη και μετά διαμόρφωσε το 86-88 (1/2β., 8'' για το τέλος). Ο Σφαιρόπουλος δεν είχε άλλο time out, ο Ντος Σάντος έκανε το coast to coast, νίκησε την άμυνα του Μπράιαντ και με λέι απ ισοφάρισε (88-88, 39'58''). Αντιθέτως, ο Μπάνκι είχε time out, το οποίο πήρε για να σχεδιάσει την τελευταία επίθεση στο μισό γήπεδο. Ο Ντοζίερ επανέφερε, ο Μπράιαντ αστόχησε και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση (88-88 στο 40').

«Θρίλερ» μέχρι το τέλος - Διπλό των Τούρκων μετά το άστοχο σουτ του Μίλερ - ΜακΙντάιρ at the buzzer

Τρεις χαμένες προσπάθειες των «ερυθρόλευκων» πρωταγωνιστών (Πετρούσεφ - Κάνααν) έδωσαν ευκαιρία στην Εφές να πάρει «κεφάλι» και οι Πουαριέ - Λάρκιν δεν την άφησαν ανεκμετάλλευτη (90-95 στο 43'). Ο Ντος Σάντος έβαλε 1/2β. (91-95), ο Λάρκιν αστόχησε για τρεις, αλλά ο Πουαριέ μάζεψε νέο επιθετικό ριμπάουντ και πήρε φάουλ, κάνοντας το 91-97 (2/2β., 43'29''). Ο Κάνααν βρήκε δίποντο (93-97), η Εφές έσπασε το press και ο Μπράιαντ, αφού έπαιξε με τον χρόνο, αστόχησε προ του Πετρούσεφ. Έτσι, ο... επτάψυχος Ερυθρός Αστέρας έφερε την ματσάρα στον πόντο (96-97, 3π. Μίλερ - ΜακΙντάιρ). Ο Μπράιαντ αστόχησε ξανά και οι Σέρβοι είχαν μια επίθεση για το ματς. Ο Μίλερ - ΜακΙντάιρ έτρεξε γρήγορα το παρκέ, δίστασε να πάει σε λέι απ και «ζύγισε» ξανά τις επιλογές του. Ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων» πήρε ένα σουτ μέσης απόστασης, που δεν βρήκε στόχο και η Εφές «σφράγισε» το διπλό (96-97 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 24-16, 51-44, 64-66, 88-88.

Παράταση: 96-97.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.