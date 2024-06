Επίσημα στην Μπανταλόνα ο Κάσιους Ρόμπερτσον

Ο Κάσιους Ρόμπερτσον έμεινε πριν από λίγες μέρες ελεύθερος από την Βαλένθια μετά από μία σεζόν και δεν άργησε να βρει την νέα του ομάδα.

Η Μπανταλόνα τον πλησίασε και οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα.

Έτσι, ο παίκτης υπέγραψε και επίσημα συμβόλαιο για δύο χρόνια, μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2026.

Δείτε την ανακοίνωση:

🎯 Kassius Robertson: un tirador extraordinari pel perímetre verd-i-negre



🤝 L’escorta signa amb la Penya per les dues pròximes temporades



🔗 La notícia: https://t.co/tAeVWt5nNh



👋 Welcome to Badalona, @Kash_Money_5!#BadalonaÉsFutur pic.twitter.com/mkmkq5KKFZ