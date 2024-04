Bόμβα από το ΝΒΑ: Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Κέβιν Πόρτερ στην μεγαλύτερη κίνηση της ιστορίας του

Ο ΠΑΟΚ όπως όλα δείχνουν είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μια από τις πιο μεγάλες μεταγραφές στην ιστορία του. Σύμφωνα με post του Σαμς Σαράνια η ομάδα της Θεσσαλονίκης φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον NBAer Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ και το μόνο που απομένει πλέον είναι η ανακοίνωση της ομάδας.

Ο παίκτης των Ρόκετς αγωνίζεται για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια στο ΝΒΑ, ενώ την περσινή σεζόν είχε 19.2 πόντους, 5.3 ριμπάουντ, 5.7 ασίστ και 1.4 κλεψίματα μέσο όρο με 36.6% στα τρίποντα σε 34 λεπτά συμμετοχής με τους Ρόκετς, όντας ένας από τους πρωταγωνιστές για την ομάδα του. Ωστόσο η σύλληψη του για την κατηγορία του ξυλοδαρμού της γυναίκας του τον περασμένο Σεπτέμβρη είχε ως αποτέλεσμα ο παίκτης να χάσει το 4ετές συμβόλαιο αξίας 63 εκατ. δολαρίων που είχε υπογράψει με τους Ρόκετς.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ δείχνει αποφασισμένος να αφήσει πίσω την ιστορία και να ξεκινήσει την καριέρα του από την αρχή προκειμένου να επιστρέψει στο NBA, ενισχύοντας την προσπάθεια του Δικεφάλου του Βορρά στα play-outs, με σκοπό να τον οδηγήσει στα play-off.

Four-year NBA guard Kevin Porter Jr. has agreed to a deal with Greek club PAOK for the rest of the season, sources tell me and @KellyIko. pic.twitter.com/3tmnMvVY7a