Παίρνουν Θάιμπουλ οι Μπλέιζερς

Μετά την αποχώρηση του Τζος Χαρτ για τη Νέα Υόρκη και τους Νικς, οι Μπλέιζερς ήθελαν έναν παίκτη με συνέπεια στην άμυνα, που θα αποτελούσε στήριγμα για τον Τζέραμι Γκραντ.

Ο παίκτης αυτός βρέθηκε στο πρόσωπο του Ματίς Θάιμπουλ, που διακρίνεται για την ενέργειά του στο πίσω κομμάτι του παρκέ.

Μπλέιζερς και Σίξερς προχώρησαν σε επαφές τις τελευταίες ώρες, με την ομάδα του Όρεγκον να φτάνει σε συμφωνία για χάρη του Αυστραλού άσου, ο οποίος θα μετακομίσει στη Δυτική Περιφέρεια, όντας συμπαίκτης πλέον του Ντάμιαν Λίλαρντ.

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς από την πλευρά τους δεν πήραν κάποιον παίκτη από τους Μπλέιζερς, αλλά τον Τζέιλεν ΜακΝτάνιελς από τους Σάρλου Χόρνετς, με την ομάδα του Μάικλ Τζόρνταν να παίρνει ως αντάλλαγμα αρκετά ντραφ πικ δεύτερου γύρου.

