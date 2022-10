Οι Λέικερς άφησαν ελεύθερο τον Μπέικον!

Δεν έμεινε για πολύ στο Λος Άντζελες ο Ντουέιν Μπέικον. Ο εκρηκτικός φόργουορντ, που την περασμένη σεζόν έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με την Μονακό, είναι και πάλι free agent.

Αυτή τη φορά οι Λέικερς τον αποδέσμευσαν, με τον Μπέικον να παίρνει μέρος στην προετοιμασία της ομάδας του Ντάρβιν Χαμ, αλλά να μην κερδίζει συμβόλαιο με τους 17-φορές πρωταθλητές του ΝΒΑ.

Lakers waive Dwayne Bacon and Javante McCoy, and sign LJ Figueroa and Shaquille Harrison.