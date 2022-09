Λεμπρόν σε Μπέβερλι: «Έχεις θέματα...» (vid)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς κλείνει 20 χρόνια στο ΝΒΑ, έχοντας γράψει τη δική του ιστορία. Ο «Βασιλιάς» ετοιμάζεται για την 5η σεζόν του στους Λος Άντζελες Λέικερς, με τον Πάτρικ Μπέβερλι να είναι συμπαίκτης του φέτος.

Ο Pat Bev ρωτήθηκε για την στιγμή που ξεχωρίζει στα 20 χρόνια καριέρας του Λεμπρόν Τζέιμς. Η απάντηση που έδωσε ήταν επική. «Η τάπα που έκανα στον Λεμπρόν».

Μόλις ο Τζέιμς ενημερώθηκε για την απάντηση του Μπέβερλι έβαλε τα γέλια, λέγοντας χαρακτηριστικά. «Τι συμβαίνει με τον Πατ; Έχει θέματα».

Φυσικά, ο Μπέβερλι εννοούσε την τάπα που έκανε στο παιχνίδι των Χριστουγέννων του 2019, ανάμεσα σε Λος Άντζελες Λέικερς και Λος Άντζελες Κλίπερς, με το σκορ στο 106-109 υπέρ των Κλιπς.

Chris Haynes: "I asked Pat Bev what's his favorite LeBron highlight, this fool he going to say, 'The block I had on LeBron!'"



LeBron James: "What's wrong with Pat, man? He got issues."



🤣🤣🤣pic.twitter.com/y08WAe1CpE