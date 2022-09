Ο Γεωργιανός σέντερ στο πρώτο κιόλας λεπτό της αναμέτρησης πρόσφερε θέαμα.

Αρχικά τάπωσε τον Ερτσάν Οσμάνι και στην εξέλιξη της φάσης τελείωσε με όμορφο λέι απ δεχόμενος την ασίστ από τον Θαντ ΜακΦάντεν.

Δείτε τη φάση:

The Sherminator goes to work early! 🤖#EuroBasket x #BringTheNoise



📺 https://t.co/XA74Vlj3Yw pic.twitter.com/axtHU640pz