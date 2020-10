Καυστικός Πρωινός Τύπος! Οι ευθύνες των Πογιάτος και Ρόκα στον Παναθηναϊκό, ο απαράδεκτος Μάνταλος και ο Ολυμπιακός που δεν άξιζε τη νίκη στα Γιάννενα.

ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ - ΩΡΑ

Ο Μάνταλος χθες άδειασε όλη την ΑΕΚ. Που τον στήριξε με πάθος, αμέσως μετά το ματς της Πέμπτης. Με το περιβραχιόνιο χθες, μπήκε στο γήπεδο σα να είναι κανένα χθεσινό παικτάκι.

Από το πρώτο λεπτό όλες οι επαφές του ήταν χάλια. Και μετά που έρχεται η αναποδιά και περιμένεις τον αρχηγό σου να βγει μπροστά, ο Πέτρος πάει πρώτα και χτυπάει έναν αντίπαλο εκτός φάσης και μετά τελειώνει την ΑΕΚ, με το αντιαθλητικό χτύπημα. Απαράδεκτος, ανεκδιήγητος, ανάξιος καν σχολιασμού, με αυτό που έκανε χθες.

Δεν έχει δικαιολογία, δεν υπάρχει λόγος να τον καλύψει κανένας. Ήταν απλά απαράδεκτος. Και το λέω εγώ που έχω βγει τόσες φορές μπροστά. Πρέπει να κοιτάξει τι ακριβώς θέλει να κάνει στην ΑΕΚ, ποιος θέλει να είναι ο ρόλος του κι αν θέλει να έχει ρόλο στην ΑΕΚ. Για μένα είναι ο βασικός υπεύθυνος της ήττας χθες.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ – ΦΩΣ

Δεν μπορεί να σταθεί κανείς στη φάση των καθυστερήσεων, στο γκολ του Ολυμπιακού που δεν μέτρησε για μια… «τρίχα», ώστε να κάνει κριτική για την εικόνα των Πειραιωτών στους «Ζωσιμάδες».

Ο Ολυμπιακός από την αρχή μέχρι το φινάλε δεν ήταν η γνωστή, αποτελεσματική ομάδα. Ήταν κατώτερος του εαυτού του. Αντιθέτως, από πλευράς οργάνωσης, τακτικής και πάθους ο ΠΑΣ Γιάννινα έκανε υπέρβαση. Συνεπώς, το αποτέλεσμα για όσους είδαν αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να προκαλεί έκπληξη ή απορίες.

Ο Ολυμπιακός δεν άξιζε να νικήσει και ο ΠΑΣ δεν άξιζε να χάσει. Τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες, όπως η «γραμμή» του οφσάιντ στη φάση του τέλους ή όπως το δοκάρι των γηπεδούχων μετά την απόκρουση του Τζολάκη και την μπάλα να κυλάει στη γραμμή.

Εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι η επιλογή του Μαρτίνς να κρατήσει τον Φορτούνη στον πάγκο, για να του δώσει τις συνήθεις λύσεις που φέρνουν οι αναπληρωματικοί του σε κάθε ματς, δεν ήταν σωστή. Αλλά ο Πορτογάλος τεχνικός θα πρέπει κυρίως να βγάζει πιο έτοιμη την ομάδα του στο γήπεδο, διότι αυτό με τα πρώτα ημίχρονα έχει παραγίνει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και φυσικά, διορθώνεται…

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΪΡΗΣ - METROSPORT

O ΠΑΟΚ πήρε μια αγxωτική νίκη απέναντι στον ΟΦΗ που είχε τις καλύτερες και περισσότερες ευκαιρίες μετά το γρήγορο 1-0 του Ελ Καντουρί. Αγχωτική γιατί μέχρι ο Κάρολ να κάνει το 2-0, ο ΠΑΟΚ δεινοπαθούσε και έπαιζε με τη φωτιά. Μπορεί το ζητούμενο για τον Δικέφαλο να ήταν οι τρεις βαθμοί και ειδικά μετά από έναν πικρό αποκλεισμό στο CHL, αλλά αυτό το τρίποντο δεν πρέπει να κρύψει κάτω από το χαλάκι τιs τεράστιες παθογένειες που και χθες παρουσίασε ο ΠΑΟΚ. Μπορεί ο Αμπέλ Φερέιρα να έχει υποστηρίξει πως δεν είναι θιασώτης ενόs συστήματος αλλά αυτό δεν το έχει αποδείξει στην πράξη.

Ο ΟΦΗ ήταν αυτός που κέρδισε τις εντυπώσεις, μπορεί δικαίως να αισθάνεται αδικημένος από το αποτέλεσμα του με βάση την εμφάνιση του. Το ζητούμενο όμως είναι ο ΠΑΟΚ. Και ειδικά αν σκεφτούμε τι ακολουθεί με συνεχόμενους αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ξεκάθαρα δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Οι εμμονές παραμένουν όπως και τα κενά στο ρόστερ και φυσικά για αυτό δεν ευθύνεται ο Φερέιρα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ - LIVE SPORT

Ο Παναθηναϊκός έχει καλό υλικό (πίστευα ότι ήταν ακόμα καλύτερο, αλλά δεν είναι…), όμως δεν έχει προπονητή. Δεν ξέρω πως θα εξελιχθεί στην καριέρα του ο Πογιάτος, αλλά σήμερα δεν κάνει όχι για τον Παναθηναϊκό ούτε για τον… Εργοτέλη.

Ο Ισπανός, αυτή τη στιγμή, δεν ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Έχει δημιουργήσει μία ομάδα-έκτρωμα, έναν περιφερόμενο θίασο, χωρίς αρχή, μέση και τέλος, γι αυτό εκτιμώ ότι πρέπει να φύγει από την ομάδα! Αυτό που είδαμε με τον Άρη δεν είναι ποδόσφαιρο. Η μπάλα να γυρίζει έξω από την περιοχή από τα δύο στόπερ και τον Κουρμπέλη και να μην πηγαίνει πουθενά, δεν είναι σύστημα, είναι παγκόσμια μπαρούφα.

Ο Αλαφούζος βάζει τα λεφτά του, έχει διάθεση και αυτή τη φορά δεν πρέπει να κάνει τα ίδια λάθη. Πρέπει να πάρει μεγάλο προπονητή. Έναν προπονητή που θα κάνει τη διαφορά, όπως το έκανε ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Αν πιστεύει ότι αυτό δεν μπορεί να του το προσφέρει ο Ρόκα, πρέπει και αυτόν να τον στείλει στο σπίτι του.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ - SPORTIME

Άμοιροι ευθυνών δεν είναι Πογιάτος και Ρόκα. Ευθύνονται. Πολύ. Και σημαντικά. Κατά γενική ομολογία διαχειρίζονται ποιοτικότερο, καλύτερο ρόστερ σε σχέση με το περυσινό. Ε και; Δεν βλέπεται ο Παναθηναϊκός. Ένα μισάωρο στην Τρiπολη, άλλο ένα χτες, in extremis για να σώσει ό,τι σώζεται κόντρα στον Άρη. Και thats it. Λίγο. Πολύ λίγο. Tο χειρότερο; Kοουτσάριαμα. Σχεδόν όλες οι επιλογές - παρεμβάσεις του Πογιάτος, συζητήσιμες.

Αμφιλεγόμενες. Και σίγουρα, ελάχιστα βοηθητικές. Είτε σε επίπεδο ενδεκάδας (Μαυρομάτης αριστερός μπακ στην Τρίπολη, Μακέντα πάγκο χτες) είτε σε επίπεδο αλλαγών (Κουρμπέλης στην Τρίπολη, Πούγγουρας αριστερός μπακ στη Λάρισα). Ενέργεια που απουσιάζει, είτε στο ξεκίνημα είτε στο φινάλε των παιχνιδιών, δυνάμεις που δεν φαίνονται πουθενά, αυτοματισμοί αγνοούνται, λειτουργικότητα επίσης, διαφορετική, εναλλακτική πρόταση από το προφανώς μη αποδοτικό και αντιπαραγωγικό 4-3-3 δεν υπάρχει.

Μοιραία λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι ίδια με πέρυσι. Δεν μπορεί να είναι. Αν ο Αλαφούζος θεωρήσει πως Πογιάτος και Ρόκα Θα τρέξουν την ομάδα, nο matter what, το ξεκαθαρίζει δημοσίως, βγαίνει μπροστά, σταματάει την κουβέντα. Αν ο Αλαφούζος θεωρεί πως αυτή η ομάδα, που ο ίδιος ενέκρινε τον τρόπο της δημιουργίας της, μπορεί να διαχειριστεί από άλλους από αυτούς που ενέκρινε να το κάνουν, τους διώχνει τώρα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ – SPORTDAY

Όταν βλέπεις τους παίκτες του Άρη να συνδυάζονται απ΄ τη μία και να πηγαίνουν σε ατομικές ενέργειες απ΄ την άλλη, αναρωτιέσαι τι ακριβώς ψώνισε ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι.

Διότι ο Γκάμα είναι καλύτερος εξτρέμ απ΄αυτούς που έχουν οι «πράσινοι», ο δε Τζάγκο που ήρθε το καλοκαίρι μοιάζει καλύτερος απ΄τους χαφ του Πογιάτος. Αφήνω κατά μέρος τον Ματέο Γκαρσία, που ταλαιπώρησε τους αμυντικούς των γηπεδούχων.

Εδώ κάτι έχει συμβεί που θέλει εξέταση. Με εξαίρεση τον Χουάνκαρ δεν μας έπεισε κάποιος άλλος απ΄όσους ήρθαν πως είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ίσως μας πείσουν στη συνέχεια αλλά επί του παρόντος, βράσε όριζα και ποίησε λαπά. Μόνο όταν μπήκε ο Μακέντα κάπως κουνήθηκε η ομάδα και δημιούργησε φάσεις για γκολ.

Όχι περισσότερες απ΄αυτές που δημιούργησε ο Άρης στη διάρκεια του παιχνιδιού αλλά κάτι πήγε να γίνει. Ο έρημος κόουτς για να αντιμετωπίσει την κριτική έβαλε στην ενδεκάδα αρκετούς απ΄ τους περσινούς, αλλά η ομάδα του ήταν και πάλι ένα κουβάρι. Αμφιβάλλω αν ο ίδιος μπορεί να το ξεμπερδέψει. Κι επειδή θα είναι τελείως άδικο αν συμβεί σπεύδω να το σημειώσω. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα δεν ξεκινάς απ΄τον προπονητή. Απ΄τον τεχνικό διευθυντή ξεκινάς…

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΕΛΛΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Ένα καθαρό προβάδισμα τριών βαθμών από την ΑΕΚ. Συν μια εν δυνάμει διαφορά τεσσάρων βαθμών από τον ΠΑΟΚ όπως προέκυπτε από τις απώλειες του Δικεφάλου στα ματς με τον Ατρόμητο και τον Βόλο. Ο πρώτος έλεγχος για τον Ολυμπιακό σε αυτές τις πρώτες στροφές του πρωταθλήματος. Έτσι θα έπρεπε να είναι, έπειτα από τα χθεσινά πεπραγμένα της - τυπικά 4ης - αγωνιστικής. Δεν είναι όμως. Ο Ολυμπιακός είναι μόλις στο +1 από την ΑΕΚ.

Και στο -1 από τον ΠΑΟΚ που έχοντας ματς περισσότερο από τους άλλους δύο είναι πλασαρισμένος στη δεύτερη θέση πίσω από τον Άρη. Ο καθρέφτης του βαθμολογικού πίνακα πρόλαβε κιόλας να μπει στην κατηγορία «δεν λέει την αλήθεια». Και αυτό είναι κάτι που αν μη τι άλλο δημιουργεί και φέτος τις χειρότερες δυνατές προϋποθέσεις σε αυτή την αφετηρία.

Παραμόρφωση με ευθύνη της ΚΕΔ. Παραμόρφωση που για να συμβεί έφτασε στο σημείο να βγάλει... οφσάιντ το ίδιο το VAR. Το γκολ του Αχμέντ Χασάν χθες βράδυ στα Γιάννινα δεν το ακύρωσε η βαθμολογία. Το ακύρωσαν εκείνοι που χειρίζονται την τεχνολογία. Και που είναι άγνωστο αν έχουν την κατάρτιση να χειρίζονται την τεχνολογία.

