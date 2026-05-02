MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το… εξωφρενικό συμβόλαιο που ζήτησε ο Ντεπάι από ελληνική ομάδα

ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο Μέμφις Ντεπάι σκέφτεται σοβαρά την επιστροφή στην Ευρώπη και ήδη έχει προταθεί σε ελληνικές ομάδα. Πόσα χρήματα όμως ζητάει για να παίξει στη Σούπερ Λιγκ;

Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ!

Το… εξωφρενικό συμβόλαιο που ζήτησε ο Ντεπάι από ελληνική ομάδα