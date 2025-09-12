MENU
Σεμέδο για μεγάλη ελληνική ομάδα

Ο Ρούμπεν Σεμέδο έμεινε ελεύθερος και συζητάει να επιστρέψει στη Super League και ήδη προτάθηκε σε δύο μεγάλες ελληνικές ομάδες.

