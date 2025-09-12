Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Σεμέδο για μεγάλη ελληνική ομάδα 12-09-2025 20:10 SDNA Newsroom ΠΡΟΣΩΠΑ Ρούμπεν Σεμέδο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Ρούμπεν Σεμέδο έμεινε ελεύθερος και συζητάει να επιστρέψει στη Super League και ήδη προτάθηκε σε δύο μεγάλες ελληνικές ομάδες. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Αλλαγή συσχετισμών: Τα πρώτα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων για το κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά instanews.gr Με αφορμή τη δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το ξέσπασμα της Νατάσας Γιάμαλη μετά την αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη για «το ξεμπρόστιασμα» dailymedia.gr Σοκ στη ΔΕΘ: Μητσοτάκης σε φθορά, Καρυστιανού η νέα απειλή για όλους instanews.gr Έτσι φτιάχνουν σεσημασμένους σουτέρ: Το σχέδιο της Φινλανδίας που γέννησε την ομαδάρα του 2025 menshouse.gr Ντέμης Νικολαΐδης: Η πρώτη εμφάνιση μετά τον χαμό της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου dailymedia.gr Μάγεψε για λίγους μήνες: Το ψέμα που τελείωσε το πιο ντελικάτο δεκάρι του Παναθηναϊκού menshouse.gr Η λίστα με τους ελεύθερους: Ποιους παίκτες από το πάνω ράφι μπορεί να χτυπήσουν οι ελληνικές ομάδες menshouse.gr Κουίζ μπάσκετ: Εάν αναγνωρίζεις τον παίκτη των Αμπελοκήπων ανάμεσα σε Αμάγια και Φάντερμπεργκ, τότε είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr Σεμέδο για μεγάλη ελληνική ομάδα SHARE