Ποια Πορτογαλία; Ο Κριστιάνο! (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο στους «16» του Μουντιάλ κόντρα στην Ελβετία. Βέβαια ο CR7 είναι η... ατραξιόν του Παγκοσμίου Κυπέλλου ακόμα και όταν δεν παίζει, ενώ αυτό φάνηκε λίγο πριν την έναρξη του ματς, με όλους τους φωτογράφους να βγάζουν φωτογραφία τον πάγκο των Ιβήρων και όχι την ενδεκάδα που παρέταξε ο Φερνάντο Σάντος.

WHAT A PHOTO! 😮



Cristiano Ronaldo might not be playing, but he is still the centre of everything 🇵🇹 pic.twitter.com/QkVLDjv5TG