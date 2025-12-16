Γιατί οι Αμερικάνοι… ξενέρωσαν με Netflix και Amazon;

Και μάλιστα… χριστουγεννιάτικα! Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Τον Μάιο, η ανακοίνωση του προγράμματος του NFL περιλάμβανε μια τριάδα αγώνων για τα Χριστούγεννα που έμοιαζε με blockbuster. Επτά μήνες μετά, οι αγώνες αυτοί δεν δείχνουν καθόλου εντυπωσιακοί. Όπως βλέπει τα χριστουγεννιάτικα όνειρά της να διαλύονται η Amazon, το ίδιο συμβαίνει και με τη Netflix.

Οι Cowboys ηττήθηκαν από τους Vikings στο Sunday Night Football με σκορ 34–26, μειώνοντας τις πιθανότητες πρόκρισης στα play offs σε λιγότερο από 1%, και μαζί και την ελκυστικότητα του αγώνα που θα προβληθεί τα Χριστούγεννα στο Netflix. Η πλατφόρμα είχε παρουσιάσει τον Μάιο ένα φαινομενικά θεαματικό διπλό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα, με τον αγώνα Dallas - Washington και έναν αγώνα Lions - Vikings από τη βόρεια NFC.

Τότε, οι Commanders είχαν φτάσει μέχρι τον τελικό της NFC, την καλύτερη πορεία τους εδώ και πάνω από 30 χρόνια, ενώ οι Lions και οι Vikings προέρχονταν επίσης από επιτυχημένη σεζόν και είχαν προσελκύσει μεγάλο κοινό στο φινάλε της κανονικής περιόδου του 2024.

Πλέον, αυτοί οι αγώνες έχουν χάσει εντελώς τη λάμψη τους. Οι Commanders (4–10) και οι Vikings (6–8) έχουν ήδη αποκλειστεί από τα πλέι οφ, πληγωμένοι από τραυματισμούς. Οι Cowboys (6-7-1) έχουν ελάχιστες πιθανότητες για την κατάκτηση της NFC East, ενώ οι Lions (8–6) απέχουν 1,5 παιχνίδι από την τελευταία θέση πρόκρισης.

Αντίστοιχα είναι τα πράγματα και στην Amazon, που θα προβάλει τον αγώνα Broncos – Chiefs το βράδυ των Χριστουγέννων. Ωστόσο, οι Chiefs αποκλείστηκαν επίσης την Κυριακή, ενώ ο σταρ τους, Patrick Mahomes, υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Η μειωμένη απήχηση και των τριών χριστουγεννιάτικων αγώνων δείχνει ότι το ρεκόρ θέασης του NFL σε streaming πιθανόν να παραμείνει άθικτο, και η κυριαρχία του πρωταθλήματος την Ημέρα των Ευχαριστιών να μην επεκταθεί και στα Χριστούγεννα. Το περυσινό ρεκόρ είχε σημειωθεί πάλι ανήμερα Χριστουγέννων μέσω του Netflix, με μέσο όρο άνω των 24 εκατ. θεατών. Το YouTube είχε επίσης βλέψεις να σπάσει το ρεκόρ με τον αγώνα Chiefs–Chargers από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της σεζόν, αλλά έφτασε μόλις τα 19,7 εκατ. και δεν χρησιμοποίησε αναγνωρισμένη μέθοδο μέτρησης κοινού.

Παρά την αποδυνάμωση του ενδιαφέροντος, τόσο το Netflix όσο και η Amazon επενδύουν στην παραγωγή και το ταλέντο για τους αγώνες, προσφέροντας πλήρη κάλυψη.

Το Netflix ανακοίνωσε την πλήρη σύνθεση της ομάδας που θα πλαισιώσει το δίδυμο εκφωνητών Ian και Noah Eagle. Ο Ian θα καλύψει τον αγώνα Cowboys – Commanders στην Ουάσιγκτον, και ο Noah τον Lions – Vikings στη Μινεσότα. Θα τους πλαισιώσουν αναλυτές, ρεπόρτερ, καλεσμένοι, μεταξύ αυτών ο Scott Hanson του NFL RedZone, οι Nate Burleson και Matt Ryan του CBS Sports, και ο Drew Brees του Fox Sports — με τον Brees να αποτελεί μία από τις λίγες εξαιρέσεις συνεργασίας με τη Netflix, καθώς Fox και ESPN απέφυγαν να δώσουν ταλέντο.

Η Amazon, από την άλλη, θα έχει όλο το βασικό της προσωπικό από το Thursday Night Football στον αγώνα Broncos – Chiefs, με την ομάδα αυτή να έχει ήδη καταγράψει ρεκόρ τηλεθέασης στην κανονική περίοδο μέσω του Prime Video.

Follow_Μιντιάρχη 👈